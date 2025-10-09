عطر افشانی مزار شهدا در سنندج به مناسبت هفته انتظامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته انتظامی صبح پنجشنبه مراسم عطرافشانی مزار شهدای شهرستان سنندج با حضور مسئولان عالی‌رتبه و مردم شهیدپرور استان کردستان برگزار شد.

در این مراسم که در جوار مزار شهدای سنندج برگزار شد، سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، امیر دشتی فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان، فتحی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی و جمعی از دیگر مسئولان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

در این مراسم، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و شهدای نیروی انتظامی، به مقام والای آنها ادای احترام کردند و با نثار گل و عطر افشانی مزار شهدا، همبستگی خود را در حمایت از نیروهای امنیتی و انتظامی کشور اعلام کردند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، قرائت فاتحه برای روح شهدای انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و اجرای برنامه‌های فرهنگی ادامه یافت و در نهایت با عطر افشانی مزار شهدا پایان یافت.