مزار شهدای سنندج عطرافشانی و غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، وزیر کشور در بدو ورود به استان کردستان با حضور در مزار شهدای سنندج ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در مراسم غبارروبی و عطر افشانی بهشت محمدی سنندج شرکت کرد.

در این مراسم که جمعی از مسئولان استان کردستان هم حضور داشتند، وزیر کشور و همراهان به مقام شامخ شهیدان به ویژه شهید ماموستا ملا برهان عالی امام جمعه موقت سنندج که در شهریور ماه سال گذشته توسط عوامل ضد انقلاب ترور شده بود، ادای احترام کردند.

سفر یک روزه وزیر کشور به استان کردستان از صبح امروز آغاز و وی قرار است که علاوه بر حضور در اختتامیه دومین همایش معاونین سیاسی و امنیتی استانداری های غرب کشور، در جلسه شورای اداری استان کردستان نیز سخنرانی کند.

محمد نجار در فرودگاه سنندج و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی هدف اصلی از سفر خود را بررسی وضعیت مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت و سفر مقام معظم رهبری به این استان برشمرد.