«جنگ شادی هزار لبخند» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان بوشهر صبح پنجشنبه در این مراسم اظهار کرد: کودکان سرمایه‌های آینده جامعه‌اند و ایجاد لحظات شاد و امیدبخش برای آنان، گامی مؤثر در تقویت روحیه، اعتماد به نفس و انگیزه رشد آنان به شمار می‌رود. هدف از برگزاری این جشن، رساندن پیام مهربانی و عدالت آموزشی به تمام کودکان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار است.

معصومه امیری افزود: این جشن با همکاری نهادهای فرهنگی و اجتماعی شهر و با حضور جمعی از مربیان، و خانواده‌ها به‌صورت کاملاً رایگان برگزار شد

وس گفت: بیش از ۲۵۰ نوآموز در این برنامه شاد و رایگان شرکت کردند و در کنار مربیان خود، ساعاتی سرشار از خنده، بازی و شادی را تجربه کردند. اجرای برنامه‌های شاد و آموزشی، نمایش‌های کودکانه از جمله بخش‌های متنوع این مراسم بود.

امیری ضمن قدردانی از تلاش تمامی برگزارکنندگان و همراهان این طرح تصریح کرد:امید است با تداوم چنین برنامه‌هایی، شاهد گسترش شادی، امید و فرصت‌های برابر برای تمامی کودکان سرزمین‌مان باشیم.