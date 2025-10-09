  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

سواحل و فراساحل استان بوشهر متلاطم می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: اواخر وقت جمعه و طی روز شنبه با وزش باد شدید شمال غربی سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت جمعه و طی روز شنبه با وزش باد شدید شمال غربی سواحل و فراساحل استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: دمای هوا نیز از اوایل هفته آینده کاهش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

