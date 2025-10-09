مدنی: احیا و بهره برداری از ۱۰۳۱ کیلومتر شبکه آبرسانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین مدنی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص طرح‌های اشتغال‌زایی در حوزه آبرسانی و لوله‌گذاری این بنیاد اظهار کرد: در سال گذشته، تعداد ۲٬۴۰۷ طرح آبرسانی و لوله‌گذاری اجرا شده است که مجموع لوله‌گذاری این طرح‌ها به ۴۵۹ کیلومتر می‌رسد.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: امسال نیز، تعداد طرح‌های اجراشده به ۲٬۱۷۱ طرح با میزان لوله‌گذاری ۳۹۶ کیلومتر می‌رسد. بنابراین، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون، مجموعاً ۴٬۵۷۸ طرح با مجموع لوله‌گذاری ۸۵۴ کیلومتر به انجام رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در طرح ها و پروژه های اشتغالزایی از سال گذشته تا کنون به میزان، ۲۵.۶۳۲هکتار از اراضی زیرکشت بهره‌ور، و بهبود عملکرد برداشت محصولات کشاورزی را به‌گونه‌ای چشمگیر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدنی همچنین به اقداماتی در زمینه آماده‌سازی زیرساخت‌های کشاورزی در سطح روستاهای کشور اشاره کرد و افزود: با مشارکت گروه‌های جهادی و اجرای عملیات عمرانی، ۷,۹۴۰ هکتار از اراضی در ۲۳ استان با حدود ۲۸,۳۴۷ بهره‌بردار و حجم لوله‌گذاری ۱۷۷ کیلومتر احیا و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل بنیاد برکت به استان‌های پیشرو در سطح زیرکشت اشاره کرد و گفت: خوزستان با ۷,۷۳۴ هکتار، لرستان با ۵,۱۶۶ هکتار و خراسان رضوی با ۱,۵۳۶ هکتار در این زمینه در صدر قرار دارند.

وی افزود: با اجرای طرح های اشتغالزایی در حوزه آبرسانی و لوله گذاری و همچنین ایجاد زیر ساخت های کشاورزی بیش از ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کل کشور و با میزان ۱۰۳۱ کیلومتر شبکه آبرسانی کشاورزی- روستائی احیا و به بهره برداری رسیده است.

مدنی بیان کرد: به طور کلی در پروژه های شبکه آبرسانی کشاورزی روستائی از سال گذشته تا کنون در حدود ۷۰۰ میلیارد سرمایه گذاری اتفاق افتاده است که از این مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت بلاعوض و ۶۰۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات بوده است.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درباره پروژه آبرسانی شهرستان سرخس بیان کرد: شبکه آب‌رسانی ۱۴۰ کیلومتری کشاورزی-روستائی سرخس در راستای احیای اراضی کشاورزی راکد و غیر قابل استفاده به بهره‌برداری رسید. در فاز نخست، ۱۴۰ کیلومتر از مسیر لوله‌گذاری تکمیل شده و نتیجه این اقدام احیای بیش از ۶,۴۱۰ هکتار زمین کشاورزی در این شهرستان بوده است.

وی افزود: این پروژه نه تنها به احیای اراضی کمک کرده، بلکه ۴۰ درصد صرفه‌جویی در منابع آبی و ظرفیت افزایش ۱۰۰ درصدی بهره‌وری محصولات کشاورزی را نیز به همراه داشته است.

مدنی به تأثیر مثبت این پروژه بر کاهش هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرا اشاره کرد و گفت: با مشارکت مردم، هزینه‌های پروژه سرخس از ۱۰۷۰ میلیارد ریال به ۶۳۰ میلیارد ریال کاهش یافته و زمان‌بندی اجرا نیز از ۱۸ ماه به ۸ ماه تقلیل یافته است.این اقدامات موجب ارتقای سطح امید، خودباوری و عزت‌نفس در میان یک‌هزار و ۵۰۰ کشاورز بهره‌بردار مستقیم و بیش از ۶ هزار نفر از خانواده‌های آنان شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: این پروژه نمونه‌ای از توانمندسازی مردم و واگذاری صحیح امور به آن‌هاست و نشان می‌دهد که با مشارکت کشاورزان، کنشگران مردمی، دستگاه‌های دولتی و پشتیبانی بنیاد برکت می‌توان بر چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی غلبه کرد و مسیر پیشرفت پایدار و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را هموار ساخت.