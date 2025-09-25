اسماعیلیان: ۶۵ درصد مشترکان مشهد زیر الگوی مصرف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان صبح پنجشنبه در جریان بازدید معاون رئیس جمهور از مرکز پایش تصویری هوشمند (مهاب) شرکت آب و فاضلاب مشهد اظهار کرد: ۶۷ درصد آب مشهد از چاه‌های آب تأمین می‌شود. بر اساس برنامه تأمین و تخصیص آب شرب مشهد که به تصویب رسیده، تمامی روش‌های تأمین آب این شهر، از جمله سدها، جایگزینی پساب و انتقال آب هزار مسجد، با میزان تأمین مشخص شده است، اما تأخیر در اجرای پروژه‌هایی مانند جایگزینی پساب و انتقال آب هزار مسجد مشکلاتی را ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: در حال حاضر ۶ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی داریم و در شهرستان مشهد ۲۱ پهنه آبی تعریف شده است. توانستیم یک توزیع آب متعادل با تنظیم فشار آب در سطح شهر برقرار کنیم که تأثیر چشمگیری بر مصرف آب مشهد داشته است.

وی تصریح کرد: مشهد کمترین میزان هدررفت و پایین‌ترین سرانه مصرف آب را در کشور دارد. طبق برنامه وزارت نیرو باید سالانه ۳۰۴ میلیون مترمکعب آب در مشهد استحصال می‌شد، اما با پهنه‌بندی و تنظیم فشار آب توانسته‌ایم حدود ۱۵ درصد کمتر از این میزان آب را برداشت کنیم. همین سیستم هوشمند در چند سال گذشته بحران آب مشهد را مدیریت کرده است.

اسماعیلیان ادامه داد: ۶۵ درصد مشترکان مشهد زیر الگوی مصرف هستند. مشهد تنها شهری در کشور است که ۲۵ درصد آب مصرفی آن از پساب و جایگزینی آن با آب چاه‌های کشاورزی تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با بیان اینکه سه تصفیه‌خانه در حال احداث داریم، اما همچنان با کمبود تصفیه‌خانه مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین قرارداد آب و فاضلاب کشور در مشهد منعقد شده، با این حال نبود پساب یکی از مشکلات اصلی ما برای عقد قراردادهای جدید است.

وی تصریح کرد: از قابلیت‌های سیستم هوشمند مدیریت مصرف آب، پیش‌بینی مصرف است. در مشهد نسبت به دوره آماری، شاهد کاهش بارندگی ۳۸ درصدی بوده‌ایم و برای مقابله با این شرایط، ۱۴ پروژه اضطراری برای عبور از تنش آبی شهر در دستور کار داریم.