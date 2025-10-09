رادیو ارتش اسرائیل: سرنوشت شومی در انتظار گروهک ابو شباب خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: به نظر میرسد سرنوشت گروهک «یاسر ابو شباب» و شبهنظامیانی که سازمان شاباک در غزه تشکیل داده است، بدتر از سرنوشت ارتش جنوب لبنان خواهد بود.
بر اساس این گزارش بسیاری از عناصر این سازمان تماسهایی را برای تسلیم خود به حماس آغاز کردهاند.
گروهک یاسر ابوشباب یک باند جنایتکار محلی در داخل غزه است که با حمایت نظامیان صهیونیست اقدام به حمله به مراکز توزیع کمک های بشردوستانه و تبدیل کردن این مناطق به صحنه های کشتار جمعی می کردند. این مزدوران ماموریت های دیگری هم برای ایجاد آشوب و هرج و مرج انجام می دهند.
یک مرکز حقوق بشری اعلام کرد که این افراد مسلح، یونیفرم خاص نظامی با آرم مبارزه با تروریسم فلسطینی! بر تن دارند که این پوشش ویژه باند یاسر ابوشباب است و مقر آن در مناطق تحت کنترل اشغالگران صهیونیست است و با دستور ارتش اشغالگر عمل می کند.
