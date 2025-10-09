 اصلاح نرخ کرایه حمل ریلی فرآورده های نفتی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این توافق، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظف است لکوموتیو و مخازن حمل سوخت مورد نیاز را به تعداد مکفی تأمین کند و به همراه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، عملکرد حمل ریلی سوخت را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به میزان ۵۰۰ میلیون تن کیلومتر افزایش دهد. مجموع عملکرد سالانه پیش بینی شده، ۳.۰۳ میلیارد تن کیلومتر است.

‌

برای تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی، شرکت راه آهن متعهد شده تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی را طوری تنظیم کند که سهم مالکانه مخزن دار حداقل ۳۰ درصد کرایه ناخالص باشد.

‌

همچنین شرکت ملی پالایش و پخش نفتی موظف به تجهیز تاسیسات تخلیه و بارگیری در انبارهای نفت به گونه ای است که عملکرد حمل ریلی به حداقل ۳.۰۲ میلیارد تن کیلومتر در سال جاری برسد.

‌

طبق مفاد این تفاهم نامه، نرخ کرایه حمل ریلی فرآورده های نفتی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ به ۹۵ درصد نرخ حمل جاده ای خواهد رسید.

‌

هزینه های اجرای مفاد این تفاهم نامه نیز توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها تأمین خواهد شد.