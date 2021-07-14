  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۳۸

بعد از افزایش کرایه حمل جاده ای سوخت؛

کرایه حمل ریلی سوخت ۲۰ درصد افزایش یافت

کرایه حمل ریلی سوخت ۲۰ درصد افزایش یافت

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موافقت با افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل ریلی محموله های سوختی را به شرکت های حمل و نقل ریلی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت بورسی حمل و نقل ریلی کالا در سامانه کدال از موافقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با افزایش کرایه حمل ریل سوخت تا ۲۰ درصد نرخ‌های فعلی خبر داد.

بر اساس این گزارش نرخ قبلی حمل ریلی سوخت، ۱۶۶ تومان در هر تن-کیلومتر بود که با افزایش ۲۰ درصدی به ۱۹۹ تومان در هر تن-کیلومتر افزایش یافته است.

نامه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های حمل و نقل ریلی بابت حمل سوخت، ۲۲ تیر ماه امسال ابلاغ شده اما در این بخشنامه آمده که این نرخ جدید کرایه حمل، از تاریخ ۱ مهر سال گذشته اعمال می‌شود.

کرایه حمل ریلی سوخت ۲۰ درصد افزایش یافت

کد مطلب 5258069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه