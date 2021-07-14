کرایه حمل ریلی سوخت ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت بورسی حمل و نقل ریلی کالا در سامانه کدال از موافقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با افزایش کرایه حمل ریل سوخت تا ۲۰ درصد نرخ‌های فعلی خبر داد.

بر اساس این گزارش نرخ قبلی حمل ریلی سوخت، ۱۶۶ تومان در هر تن-کیلومتر بود که با افزایش ۲۰ درصدی به ۱۹۹ تومان در هر تن-کیلومتر افزایش یافته است.

نامه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های حمل و نقل ریلی بابت حمل سوخت، ۲۲ تیر ماه امسال ابلاغ شده اما در این بخشنامه آمده که این نرخ جدید کرایه حمل، از تاریخ ۱ مهر سال گذشته اعمال می‌شود.