به گزارش خبرنگار مهر،جبار کوچکی نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گیلان که با محوریت بررسی چالشهای زیستمحیطی با اشاره به مصوبات پیشین شورا اظهار کرد: تصمیماتی که با تأیید کارشناسان محیط زیست تصویب شدهاند، بیش از یک تا سه سال است که اجرایی نشدهاند. این تأخیرها موجب تردید و بیاعتمادی مردم شده و باید با جدیت پیگیری شوند.
وی با بیان اینکه محیط زیست استان طی ۴۰ سال گذشته تحت فشار بوده است، افزود: اکنون زمان آن رسیده که با تصمیمگیری قاطع و همکاری همه دستگاهها، اقدامات اجرایی آغاز شود.
نماینده مردم رشت در مجلس در ادامه به موضوع تأمین منابع مالی اشاره کرد و گفت: یکی از مسیرهای ممکن استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون است که بر اساس برآوردها، برای اجرای پروژههای فاضلاب در شهرهای صنعتی استان، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
کوچکینژاد افزود: برخی بانک ها آمادگی دارند تا در این زمینه همکاری کنند تاکنون سه تا چهار هزار میلیارد تومان حسابگذاری شده اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای استاندار گیلان و مسئولان اجرایی، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای فاضلاب و پسماند تأکید کرد و گفت: راهحلها وجود دارد و باید با اراده جمعی به سمت اجرا حرکت کنیم.
