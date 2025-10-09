خطیب:نصرت الهی و وحدت ملی توطئه تجزیه و براندازی دشمن را خنثی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب صبح پنجشنبه در جلسه شورای تامین استان همدان که با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار شد، اظهار داشت: نظام سلطه و استکبار با یک طراحی همه جانبه و جنگ ترکیبی تلاش کرد دولتی دستنشانده را حاکم کند و نتیجه آن قرار بود براندازی نظام و تجزیه کشور باشد.
وی با تصریح به اینکه نصرت الهی همواره شامل حال ملت ایران بوده است، خاطرنشان کرد: به لطف الهی و با رهبریهای حکیمانه، آسیبها و هزینهها با جایگزینیهای مناسب و به موقع جبران شد.
خطیب تدبیر، غیرت و قدرت نیروهای مسلح را عامل اصلی خنثیسازی توطئههای دشمن دانست و افزود: توانمندی نیروهای مسلح و برتری موشکی آن پیروزی بزرگی را برای کشورمان به ارمغان آورد.
وزیر اطلاعات، وحدت و اتحاد ملت ایران را عامل ماندگاری و پایداری در نیم قرن گذشته برشمرد و تاکید کرد: همگان مکلف به حفظ و تقویت این وحدت و انسجام هستند.
وی با بیان اینکه اتحاد مقدس است و همه باید در حفظ و تقویت آن بکوشیم، گفت: خدمتگزاری به مردم شرط اصلی موفقیت در حفظ وحدت و انسجام ملی است که مکرراً از سوی رئیسجمهور مورد تاکید قرار گرفته است.
خطیب در پایان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف، تصریح کرد: مردم با همه سلیقهها، سبکهای زندگی و افکار مختلف، با حضور خود در حمایت از نظام انقلاب و رهبری، حجت را بر همگان تمام کردند.
