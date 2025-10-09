دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در یزد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شالویی، در جریان سفر به استان یزد با حضور در استانداری یزد با محمدرضا بابایی، استاندار این استان دیدار و گفت‌وگو کرد.در این دیدار ضمن بررسی راهکارهای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و علمی در استان، دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در استان یزد به‌صورت رسمی افتتاح شد.

محمود شالویی، ، مشاور وزیر فرهنگ و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این نشست گفت: خوشبختانه تاکنون دفاتر انجمن در هفده استان و شهرستان کشور راه‌اندازی شده و استان یزد میزبان هجدهمین دفتر این انجمن است.

وی با قدردانی از همراهی مسئولان فرهنگی استان افزود: یزد استانی مفاخر پرور با پیشینه‌ای غنی در حوزه فرهنگ، هنر و تاریخ ایران‌ است و میراث‌فرهنگی و هنری عظیمی را در دل خود جای‌داده است، تجلیل از مفاخر نه‌تنها ادای دِینی به بزرگان علم، ادب و هنر این سرزمین است، بلکه بستری ارزشمند برای انتقال میراث گران‌بهای گذشتگان به نسل‌های جوان به شمار می‌آید.

محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز در این نشست، راه‌اندازی دفتر انجمن را اقدامی ضروری و ارزشمند دانست و بیان کرد: این اقدام، ضمن پاسداشت مفاخر و مشاهیر، زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر این بزرگان به نسل‌های جوان و جدید خواهد بود، چرا که مفاخر ما الگوهای حقیقی تلاش، ایمان و خلاقیت‌اند.

استاندار یزد افزود: انتظار ما این است به همت دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، فعالیت‌های مرتبط با معرفی، پاسداشت و احیای میراث مفاخر به‌صورت منظم و پیوسته دنبال شود تا جریان تجلیل از نخبگان فرهنگی و تاریخی در بستر جامعه استمرار یابد.در پایان نشست، پس از اعطای حکم ریاست هیئت امنای دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از سوی رئیس انجمن به استاندار یزد و اهدای احکام سایر اعضای حقیقی و حقوقی، دفتر انجمن در این استان به‌صورت رسمی آغاز به کارکرد.