بازدید وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای تکمیل این پروژه، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای مجموعه برای توسعه ورزش استان و میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی تأکید کرد.
استاندار آذربایجانغربی نیز با اشاره به اهمیت افتتاح این مجموعه در ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه زیرساختهای ورزشی استان، اظهار داشت: تلاش شد تا با تأمین اعتبارات لازم و پیگیریهای مستمر، این پروژه پس از سالها انتظار به سرانجام برسد.
این ورزشگاه که با توجه ویژه استاندار آذربایجانغربی و همکاری وزارت ورزش و جوانان تکمیل و اخیراً به بهرهبرداری رسیده، یکی از پروژههای بزرگ ورزشی شمالغرب کشور به شمار میرود.
