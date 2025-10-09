اختصاص ۹۰ میلیاردی برای نوسازی ناوگان مسافری فرسوده چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رحیمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از جابجایی ۹۴۹ هزار و ۷۱۷ مسافر با ۱۴۲ هزار ۲۵۴ سفر در نیمه نخست سال جاری و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی ناوگان مسافری استان خبر داد.

رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل و نقل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ناوگان مسافری استان شامل دو هزار و ۱۲ دستگاه مینی‌بوس، اتوبوس و سواری است، افزود: این ناوگان توسط ۵۸ شرکت مسافربری فعال اداره می‌شود و خدمات ایمن و باکیفیتی به مسافران ارائه می‌دهد.

رحیمی گفت: در طرح تسهیلات نوسازی، تاکنون ۶۰ دستگاه سواری با اولویت مدل و سه دستگاه اتوبوس از تسهیلات نوسازی استفاده کرده است، میزان تسهیلات اعطایی به ناوگان اتوبوسی برای هر دستگاه ۱۰ میلیارد تومان و برای هر دستگاه ناوگان سواری ۵۰۰ میلیون تومان بوده و در حال حاضر ۳ دستگاه اتوبوس نیز معرفی شده‌اند که مجموعا مبلغ ۹۰ میلیارد تومان تاکنون به نوسازی ناوگان استان اختصاص داده شده است.

وی گفت: در این راستا متقاضیان جدید ناوگان اتوبوسی به شرط اسقاط هم در حال انجام مراحل ثبت‌نام هستند که از تسهیلات نوسازی استفاده کنند.

رحیمی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، افزایش ایمنی، کاهش فرسودگی ناوگان و بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل مسافری است که این طرح در استان بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.