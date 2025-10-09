نرخ سکه و طلا در بازار آزاد؛ سکه طرح جدید ۱۱۴ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۱۱ میلیون تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی،۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد و هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۴۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

بازار طلا و سکه طی هفته‌های اخیر تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی، روند افزایشی به خود گرفته است. تغییرات قیمت جهانی طلا و کاهش عرضه در بازار داخلی نیز به تشدید این روند کمک کرده است. سبزه‌میدان به‌عنوان مرکز اصلی معامله سکه در تهران، همواره شاخص قیمت‌ها را تعیین کرده و تغییرات آن به سایر شهرها منتقل می‌شود. افزایش فاصله بین قیمت نقدی و حباب سکه از جمله نگرانی‌های فعالان بازار و خریداران است که می‌تواند در صورت استمرار، بر رفتار سرمایه‌گذاران خرد و کلان اثرگذار باشد.