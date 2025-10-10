حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ارزیابی سال ۱۴۰۳ سازمان دارالقرآنالکریم، استان سمنان با ارتقاء چشمگیر، در جمع استانهای برتر قرآنی کشور قرار گرفت
وی ضمن تبریک و خداقوت به فعالین قرآنی استان بیان کرد : بر اساس نتایج ارزیابی سالانه سازمان دارالقرآنالکریم از عملکرد قرآنی استانها در سال ۱۴۰۳، استان سمنان موفق شد با ارتقاء ۲۲ رتبهای نسبت به سال گذشته، جایگاه ششم کشور را در میان استانهای فعال در حوزه قرآن کریم کسب کند. این ارزیابی ملی، با هدف سنجش میزان اثربخشی و گستره فعالیتهای قرآنی در سراسر کشور، شاخصهایی چون آموزش، تبلیغ، ترویج، همافزایی میان بخشهای مردمی و حاکمیتی و همچنین برگزاری آزمونهای اعطای مدارک تخصصی و عمومی حفظ قرآن کریم را در بر میگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با یادآوری اینکه این استان در ارزیابی سال ۱۴۰۲ در رتبه ۲۸ قرار داشت، افزود: با تلاش مستمر و همت جمعی فعالان قرآنی، اساتید، نخبگان، مؤسسات مردمی و همراهی نهادهای حاکمیتی در سطح استان، توانست در سال جاری به یکی از استانهای پیشرو در عرصه فعالیتهای قرآنی تبدیل شود. این جهش قابل توجه، نشاندهنده تحول کیفی در برنامهریزی، اجرا و ارزیابی فعالیتهای قرآنی در سطح استان است.
قنبری عنوان کرد: از جمله عوامل مؤثر در این ارتقاء، میتوان به توسعه زیرساختهای آموزشی، افزایش مشارکت مردمی در برنامههای قرآنی، برگزاری منظم دورههای تخصصی و عمومی حفظ قرآن و تعامل مؤثر میان نهادهای فرهنگی و دینی اشاره کرد.
وی افزود: همچنین، همافزایی میان بخشهای دولتی و مردمی در طراحی و اجرای برنامههای قرآنی، نقش مهمی در تحقق این موفقیت ایفا کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تاکید کرد: این دستاورد، نهتنها افتخاری برای جامعه قرآنی استان سمنان محسوب میشود، بلکه الگویی برای سایر استانها در زمینه ارتقاء جایگاه قرآنی از طریق برنامهریزی هدفمند، مشارکت فراگیر و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و مردمی به شمار میرود.
قنبری با ابراز خرسندی از این موفقیت، بر استمرار مسیر تعالی، تقویت زیرساختها، حمایت از استعدادهای قرآنی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و دینی در سطح استان تأکید کرد.
