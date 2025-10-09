  1. استانها
تولید ۲۶ هزار تن عسل در آذربایجان غربی؛ فعالیت ۶ کارگاه بسته بندی

ارومیه - معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: امسال پیش بینی می شود در استان که قطب اول تولید عسل کشور به شمار می رود ۲۶ هزار تن محصول تولید شود.

پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی رتبه اول تولید عسل در کشور را دارد، افزود: سال گذشته بیش از ۲۳ هزار تن عسل در استان تولید شده و امسال پیش بینی می شود این میزان به ۲۶ هزار تن برسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون یک میلیون و ۴۷۱ هزار کندوی عسل در استان وجود دارد، ادامه داد: هم اکنون ۶ هزار و ۱۶۶ نفر در زمینه پرورش زنبور عسل در استان مشغول فعالیت هستند.

بستانچی از فعالیت ۶ کارگاه بسته بندی عسل در استان خبر داد و گفت: در استان چهار کارخانه بسته بندی عسل به صورت مدرن و اتوماتیک در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد وجود دارد و ۶ کارگاه بسته بندی عسل نیز در شهرهای مختلف در فرآوری و صنایع تبدیلی این محصول فعالیت دارند.

وی با اشاره به سرشماری زنبورستان های استان از ۷ مهرماه سال جاری گفت: در مدت اجرای سرشماری، جابه‌جایی زنبورستان‌ها ممنوع است و هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی برای جلوگیری از تردد خودروهای حامل کندو انجام شده است.

بستانچی عنوان کرد: استان دارای یک اتحادیه و ۱۶ تعاونی تحت پوشش و همچنین یک ایستگاه تحقیقاتی پرورش زنبور عسل در شهرستان خوی است و هم اکنون نیز در آن ایستگاه فعالیتهای اصلاح نژادی انجام می گیرد.

وی با اشاره به تولید مرغوب عسل در استان گفت: این محصول تولیدی سالانه از استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود.

