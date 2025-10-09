تولید ۲۶ هزار تن عسل در آذربایجان غربی؛ فعالیت ۶ کارگاه بسته بندی

پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی رتبه اول تولید عسل در کشور را دارد، افزود: سال گذشته بیش از ۲۳ هزار تن عسل در استان تولید شده و امسال پیش بینی می شود این میزان به ۲۶ هزار تن برسد.

وی با بیان اینکه هم اکنون یک میلیون و ۴۷۱ هزار کندوی عسل در استان وجود دارد، ادامه داد: هم اکنون ۶ هزار و ۱۶۶ نفر در زمینه پرورش زنبور عسل در استان مشغول فعالیت هستند.

بستانچی از فعالیت ۶ کارگاه بسته بندی عسل در استان خبر داد و گفت: در استان چهار کارخانه بسته بندی عسل به صورت مدرن و اتوماتیک در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد وجود دارد و ۶ کارگاه بسته بندی عسل نیز در شهرهای مختلف در فرآوری و صنایع تبدیلی این محصول فعالیت دارند.

وی با اشاره به سرشماری زنبورستان های استان از ۷ مهرماه سال جاری گفت: در مدت اجرای سرشماری، جابه‌جایی زنبورستان‌ها ممنوع است و هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی برای جلوگیری از تردد خودروهای حامل کندو انجام شده است.

بستانچی عنوان کرد: استان دارای یک اتحادیه و ۱۶ تعاونی تحت پوشش و همچنین یک ایستگاه تحقیقاتی پرورش زنبور عسل در شهرستان خوی است و هم اکنون نیز در آن ایستگاه فعالیتهای اصلاح نژادی انجام می گیرد.

وی با اشاره به تولید مرغوب عسل در استان گفت: این محصول تولیدی سالانه از استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و برخی کشورهای اروپایی صادر می شود.