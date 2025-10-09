به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اصغر عباسقلی زاده روز پنجشنبه در همایش تجلیل از مادران شهدای شهرستان مراغه، با تاکید بر اینکه خوی شیطانی دولت واشنگتن از ۳۰۰ سال قبل وجود داشته و همچنان تداوم دارد، افزود: قطع جنگ بین حماس و اسرائیل نیز با سردمداری آمریکا، نه برای منفعت مردم غزه، بلکه برای نجات رژیم کودک کش اسرائیل به انجام رسیده است و باید امت اسلامی در این زمینه آگاه باشند.

وی اظهار کرد: امروز مردم اقصی نقاط جهان در کشورهای مختلف علیه ددمنشی و جنایت های رژیم صهیونیستی به پا خاسته و در حال قیام هستند که به همین خاطر آمریکا برای جلوگیری از نابودی اسرائیل طرح صلح را به میان کشیده است.

عباسقلی زاده از طرح صلح غزه به عنوان طرحی شیطانی نام برد و ادامه داد: همه فتنه های جهان از سده ها قبل و وقوع جنگ های مختلف جهانی و بین کشورها، زیر سر آمریکا بوده و همین روند در حال حاضر نیز ادامه دارد و خوی استکباری این دولت تمام شدنی نیست.

وی با بیان اینکه مردم مومن و ولایت مدار ایران اسلامی به درستی دشمن خود را شناخته است، یادآور شد: امروز بدترین و وحشی ترین دشمن ایران اسلامی و جهان اسلام رژیم اسرائیل است و باید آگاهانه و با هوشیاری نسبت به ترفندهای آنها آشنا شده و درک درستی از معادلات جهانی داشته باشیم.

عباسقلی زاده، تبعیت از ولی فقیه و پیروی از دستورات ایشان را مایه عزت و آبروی مردم و عاملی بسیار مهم در افزایش توان مقاومت ملی در برابر دشمنان دانست و اظهار کرد: بر همین اساس رمز موفقیت نظام اسلامی در همین نقطه و وحدت حول محور ولایت نهفته است و هر گونه بی توجهی به این موضوع مهم موجب خسران است.

وی افزود: مردم ایران اسلامی طی ۴۷ سال گذشته به خوبی نشان داده اند که در برابر دشمنان متحد و یکدل بوده و با تبعیت از ولی فقیه اجازه خود نمایی به دشمنان را نمی دهند و این امر به خوبی برای دشمنان آشکار شده است که حملات خود را متوجه ستون نظام اسلامی یعنی ولایت مطلقه فقیه می کنند.

فرمانده سپاه عاشورا با تجلیل از مقام بالای معنوی مادران شهدا که با تربیت فرزندانی در تراز انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس مانع تحقق اهداف شوم دشمنان شدند، گفت: تقدیم ۳۰۰ هزار شهید برای دفاع از مرز و بوم میهن اسلامی بدون وجود چنین مادرانی ممکن نبود.

عباسقلی زاده عمل به وصیت شهدا را تکلیف کنونی آحاد ملت دانست و با بیان اینکه حفظ حجاب و تبعیت از ولایت فقیه مهمترین وصیت شهدا بود، یادآور شد: عملیاتی سازی این دو وصیت مهم جز با تربیت نسل جدید و جوان مومن و انقلابی میسر نیست و یکی از مهمترین وظایف مادران حرکت در مسیر مادران شهدای دوران دفاع مقدس است.