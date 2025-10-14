عباسقلیزاده: «عقیل قارداش زاده» تجسم عینی بسیجی تراز انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اصغر عباسقلیزاده شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از عقیل قارداش زاده رکورد دار گینس با اشاره به ویژگیهای برجسته این بسیجی انقلابی، اظهار داشت: عقیل قارداش زاده، تجسم عینی بسیجی تراز انقلاب اسلامی است که با توکل بر خدا و ایمان راسخ، در عرصههای مختلف، پرچمدار عزت و سربلندی ایران عزیز بوده است.
وی افزود: این برادر بسیجی، نه تنها به عنوان یک قهرمان جهانی ورزشهای رزمی، مهارت و دلاوری خود را به جهانیان اثبات کرده، بلکه با ثبت رکوردهای شگفتانگیز در کتاب گینس، نام ایران اسلامی را در عرصه بینالمللی درخشان ساخته است.
عباسقلیزاده خاطرنشان کرد: ایستادگی، پشتکار و روحیه انقلابی عقیل قارداش زاده، برای نسل جوان و نوجوان کشور، به ویژه جوانان انقلابی و بسیجی، الگویی زنده و روحیه بخش است. او نشان داد که با ایمان و اراده میتوان به قلههای موفقیت دست یافت و در هر میدانی، سرباز انقلاب و خدمتگزار مردم بود.
وی در پایان تأکید کرد: اینگونه شخصیتهای والامقام، سرمایههای معنوی نظام و انقلاب هستند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همواره از چنین ظرفیتهای ارزشمندی که در خدمت آرمانهای انقلاب و پیشرفت کشور هستند، حمایت و تقدیر خواهد کرد.
در این مراسم، از خدمات و افتخارات عقیل قارداش زاده، بسیجی پرتلاش و پرافتخار کشورمان، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، قدردانی شد.
