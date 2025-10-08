چاپاری: ۳۵۰ طرح هادی در روستاهای مرکزی بازنگری شد

عباس چاپاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محدوده روستاها، مسئول بررسی فنی و پاسخ به استعلام‌ها است و صدور پروانه ساخت بر عهده دهیاری‌ها قرار دارد.

وی افزود:جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز در داخل محدوده روستاها بر عهده دهیاران است و در خارج از محدوده با جهاد کشاورزی است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در توسعه روستایی گفت: در برخی روستاها با وجود خالی بودن بخش‌هایی از محدوده، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از محدوده انجام شده‌و

این در حالی است که توسعه باید در قالب چارچوب طرح‌های مصوب و با رعایت ضوابط فنی صورت گیرد.

وی با اشاره به جلسات کمیسیون بازنگری طرح‌های هادی افزود: در این جلسات، نیازهای واقعی روستاها بررسی می‌شود. در مواردی که جمعیت افزایش نیافته، بازنگری ضرورتی ندارد، اما در برخی روستاها به دلیل تفکیک خانوارها و نیاز به مسکن جدید، توسعه طرح‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

چاپاری گفت: از مهر سال گذشته تاکنون حدود ۵۰ طرح بازنگری شده و در مجموع ۳۵۰ طرح از ۹۴۰ طرح موجود، مورد بازنگری قرار گرفته‌اند و در حال حاضر نیز حدود ۱۰۰ طرح در دست بازنگری است.

وی افزود: در پنج سال اخیر، طرح‌های متعددی تهیه شده که برخی از آن‌ها مربوط به روستاهای زیر ۲۰ خانوار بوده‌ است.

وی ادامه داد: در مجموع ۸۵۵ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد که اجرای طرح هادی در حدود ۶۰۰ روستا آغاز شده و از این تعداد، ۳۰۰ روستا به مرحله تکمیل رسیده اند باید اذعان کرد واگذاری شاخص برخورداری روستاها از اجرای طرح‌های عمرانی حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری گفت: اعتبارات مصوب برای طرح‌های عمرانی حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده، اما تخصیص آن به طور کامل انجام نشده اما با این روند در حوزه پروژه‌های غیررایگان عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم.

وی افزود: در یک سال گذشته، ۲۰۷ پروژه آسفالت در سطح استان اجرا شده که شامل ۸۰۰ هزار متر مربع عملیات آسفالت‌ریزی بوده و با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال به صورت مشارکتی یا توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

چاپاری بیان کرد: در سطح استان، ۹۴۰ روستا دارای طرح هادی هستند که بازنگری آن‌ها بر اساس اولویت‌های اعلام‌شده از سوی فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها در حال انجام است و به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد از این طرح‌ها بازنگری می‌شوند.

برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از محدوده روستاها

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن استان مرکزی با اشاره به نقش جهاد کشاورزی در برخورد با تخلفات ساختمانی خارج از محدوده روستاها، اظهار کرد: در مواردی که ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی صورت گیرد، جهاد کشاورزی موظف است تخلف را بررسی کرده و گزارش آن را به دهیاری ارسال کند تا پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ مطرح و تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به شرایط خاص برخی روستاهای حاشیه شهرها افزود: در حال حاضر تنها ۲ روستا در حاشیه شهرها دارای شرایط حاد هستند که مراجع ذی‌ربط از جمله فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با جدیت پیگیر جلوگیری از تخلفات هستند.

چاپاری گفت: چنانچه ساخت‌وسازها با مجوز انجام شود علاوه بر کاهش هزینه اجرای پروژه نیز کمتر زمان می برد،‌متأسفانه در برخی موارد، افراد بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت می‌کنند که تبعات قانونی و مالی برای آن‌ها به همراه دارد.

وی با اشاره به روند مهاجرت معکوس به روستاها گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش مهاجرت معکوس به روستاها بوده‌ایم و باید اذعان کرد که این مهاجرت‌ها به دو شکل صورت می‌گیرد؛ گروهی از افراد بازنشسته برای سکونت و استراحت به روستاهای خود بازمی‌گردند، و گروهی دیگر با هدف تولید و اشتغال به روستاها مهاجرت می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات فعلی روستاها گفت: اکنون مهم‌ترین مشکل روستاها مربوط به کمبود آب است که این مهم نیازمند تدبیر ویژه است.

چاپاری با اشاره به برنامه‌های شش‌ماهه آینده در حوزه توسعه روستایی، از هدف‌گذاری‌های جدید برای ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی در روستاها خبر داد و افزود: امید است با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، روند توسعه روستاها با سرعت بیشتری تداوم داشته باشد.