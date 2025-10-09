لزوم اجرا و تقویت طرح نظام ارجاع خدمات پزشکی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری امروز پنجشنبه در جلسه بررسی چالشهای نظام ارجاع خدمات پزشکی، اظهار داشت: ریاستجمهوری بر روی طرح نظام ارجاع تأکید ویژه دارند و بایستی به نحو احسن در استان اجرایی شود.
وی همچنین به فواید این طرح اشاره کرد و گفت: بهرهمندی یکسان همه افراد جامعه از سرانه سلامت و اجرای اصل عدالت در سلامت یکی از اهداف نظام ارجاع است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، یکی دیگر از اهداف نظام ارجاع را بهبود و ارتقای نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و پاسخگویی به نیازهای جدید مردم عنوان کرد و گفت: انجام معاینات دورهای و پیگیری وضعیت سلامت افراد جامعه توسط پزشکان خانواده و ثبت سوابق بیماری در پرونده الکترونیک نیز از جمله مزایای این طرح است.
مریم کوشکی معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این جلسه به اقدامات انجام شده پیرامون این طرح در استان اشاره کرد و گفت: این طرح ابتدا در کل استان در سطح یک بیمه روستایی آغاز شد و سپس در سه شهرستان دلفان، سلسله و ازنا ادامه یافت.
وی به چالشهای اجرایی و فنی این طرح در استان اشاره کرد و گفت: اطلاعرسانی و آگاهیبخشی این طرح مهم برای عموم جامعه موردتأکید است.
بنابراین گزارش، نظام ارجاع خدمات پزشکی نوعی شیوه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی است که در آن بیماران باید طبق یک سلسلهمراتب به مراکز درمانی مراجع کنند که شروع آن با پزشک خانواده است.
