آیت الله کعبی: جایزه جهانی شهید نصرالله تأسیس شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباس کعبی نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به انحراف جایزه صلح نوبل از آرمان اصلی آن و پاسخ امت مقاوم به این انحراف و در راستای تحقق وعده الهی در طوفان الأقصی، پیشنهاد داد که جایزه جهانی شهید نصرالله تأسیس شود که متن آن به شرح زیر است.



بسم الله الرحمن الرحیم



در هنگامه پیروزی ملت مظلوم غزه و مقاومت اسلامی فلسطین بر رژیم صهیونیستی و تحمیل توقف تجاوز پس از دو سال جنایت جنگی، نسل‌کشی و وحشی‌گری، حقیقتی بزرگ آشکار شد:



تحلیل تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدّظله‌العالی محقق شد. رژیم صهیونیستی نتوانست شکست سنگین اطلاعاتی، سیاسی، حیثیتی، امنیتی و نظامی طوفان الأقصی را ترمیم کند. حماس امروز از لحاظ امنیتی و نظامی، قوی‌تر، زنده‌تر و مؤثرتر از هر زمان دیگر است.



رژیم اشغالگر با وجود جنایات بی‌سابقه، نتوانست گروگان‌ها را آزاد کند و ناچار شد با مقاومت مذاکره کند. غزه با اراده مردمی و جهادی، در مسیر بازسازی قرار خواهد گرفت، و رژیم صهیونیستی با بحران‌های راهبردی، اجتماعی و روانی مواجه است؛ همچون گرگ زخمی که از مرگ می‌هراسد و برای بقای خود جنایت می‌کند.



جایزه صلح نوبل که روزی با نیت آلفرد نوبل برای تجلیل از تلاش‌های صلح‌طلبانه تأسیس شد، امروز با بیش از ۱۰۵ جایزه از آغاز تأسیس تاکنون، نشان داده است که از مسیر عدالت منحرف شده و به ابزاری تبلیغاتی برای نظام استکباری جهانی و صهیونیسم بین‌الملل تبدیل گشته است.



این جایزه به کسانی داده می‌شود که گاه در برابر مستضعفین ایستاده‌اند و در جنگ، اشغال، محاصره یا سرکوب نقش مستقیم داشته‌اند. از هنری کیسینجر تا شیمون پرز، از باراک اوباما تا اتحادیه اروپا، تا آنگ سان سوچی که در پاک‌سازی قومی در میانمار دست داشته است؛ نام‌هایی در فهرست صلح نوبل آمده‌اند که هر یک، دست‌کم در یک جنگ یا اشغال نقش داشته‌اند.



اگرچه امسال ترامپ، حامی و شریک جنایات رژیم صهیونیستی از دریافت جایزه نوبل باز ماند، اما جایزه به کسانی تعلق گرفت که مشروعیت اشغالگری و براندازی ملت‌ها را تثبیت می‌کنند. امسال، خانم ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار ونزوئلایی طرفدار رژیم صهیونیستی و مخالف دولت قانونی کشورش، برنده شد؛ انتخابی که نه تجلیل از صلح، بلکه تثبیت پروژه براندازی، تحقیر ملت‌ها و مشروع‌سازی اشغال بود.



جایزه جهانی شهید نصرالله؛ جایزه‌ای برای آزادگان واقعی



در برابر این انحراف آشکار، پیشنهاد می‌شود که جایزه جهانی شهید نصرالله تأسیس شود؛ جایزه‌ای برای: مجاهدانی که در میدان نبرد، اشغال را عقب می‌زنند؛ رسانه‌گرانی که حقیقت را از دل آوار روایت می‌کنند؛ مادرانی که فرزندان شهید خود را با افتخار بدرقه می‌کنند؛ جوانانی که در دانشگاه‌ها، خیابان‌ها و شبکه‌های جهانی، پرچم سیدالشهدا را برافراشته نگاه می‌دارند؛ اندیشمندانی که با قلم، روایت مقاومت را جهانی می‌سازند؛و فعالان ناوگان جهانی صمود که در جبهه‌های مختلف مقاومت و رسانه‌ای، جهاد تمدنی را پیش می‌برند.



ویژگی‌های جایزه جهانی شهید نصرالله:



۱. الهی بودن جایزه، جایزه شهید نصرالله پیش از آن‌که عنوانی زمینی باشد، جایزه‌ای الهی است. مشروعیت آن خدایی است، نه از نهادهای سیاسی یا رسانه‌ای. این جایزه را خداوند به بندگان مؤمنی عطا می‌کند که در راه حق، از جان، مال و آبرو گذشته‌اند؛ آنان که وعده الهی را باور کرده‌اند و در مسیر

﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ﴾ گام برداشته‌اند، شایسته این جایزه‌اند.



۲. مردمی بودن جایزه، برخلاف جوایز دیپلماتیک که در سالن‌های تشریفاتی اهدا می‌شوند، جایزه نصرالله از دل ملت‌های مظلوم برمی‌خیزد. مادر شهیدی که فرزندش را با افتخار بدرقه می‌کند، خبرنگاری که از دل آوار حقیقت را روایت می‌کند، و جوانی که در دانشگاه پرچم سیدالشهدا را برافراشته نگاه می‌دارد، همگی از دارندگان این جایزه‌اند. این جایزه با دعا، اشک و فریاد مردم اهدا می‌شود، نه با رأی هیئت‌های غربی.



۳. تمدنی بودن جایزه، جایزه نصرالله صرفاً یک تقدیر مقطعی نیست، بلکه نشانه آغاز مرحله‌ای جدید در تاریخ امت اسلامی است؛ مرحله‌ای که در آن اشغال سقوط می‌کند، عدالت طلوع می‌کند و جهاد تمدنی در همه ابعاد—نظامی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی—به بار می‌نشیند. این جایزه، تجسم یک تحول تمدنی است که از مقاومت غزه تا بیداری جهانی امت امتداد دارد.



۴. روایت‌ساز بودن جایزه، جایزه نصرالله، صدای مظلومان را بلندتر می‌سازد و روایت مقاومت را جهانی می‌کند. برخلاف جایزه صلح نوبل که سکوت در برابر جنایت را تجلیل می‌کند، این جایزه به کسانی تعلق می‌گیرد که حقیقت را فریاد می‌زنند، اشغال را افشا می‌کنند و کرامت انسان را در برابر تحقیر نظام سلطه حفظ می‌نمایند. این جایزه، رسانه‌ای برای بیداری و بازسازی وجدان جهانی است.



۵. راهبردی بودن جایزه، جایزه جهانی شهید نصرالله، پاسخی راهبردی به انحراف جایزه صلح نوبل و تحریف مفهوم عدالت است. در جهانی که جایزه نوبل به اشغالگران، جنگ‌افروزان و براندازان ملت‌ها اهدا می‌شود، این جایزه به آزادگان واقعی تعلق می‌گیرد؛ به آنان که با جهاد، ایستادگی و آمادگی برای شهادت، مسیر آزادی واقعی و صلح پایدار را هموار می‌کنند. این جایزه، نه فقط تجلیل، بلکه اعلام موضع تمدنی در برابر جبهه جهانی طاغوت است.



جایزه جهانی شهید نصرالله، نه فقط یک جایزه، بلکه حرکتی در مسیر جهاد تمدنی، رسانه‌ای و ایمانی است؛پاسخی به تحریف حقیقت، تجلیل از مقاومت و تجسم وعده الهی:﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ﴾



جایزه به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟



این جایزه، به کسانی تعلق می‌گیرد که در برابر جبهه جهانی طاغوت، با جهاد تمدنی در همه ابعاد، از مستضعفین و محرومین حمایت انسانی می‌کنند.



(میانمار): رأس آن دولت هم یک زنی (آنگ سان سوچی) است که جایزه‌ی [صلح] نوبل گرفته. فاتحه‌ی جایزه‌ی [صلح] نوبل و نوبل را این‌ها خواندند با این کار. دادنِ جایزه‌ی صلح نوبل به یک انسانِ به این بی‌رحمی! زن و این‌همه بی‌رحم! انسان واقعاً حیرت می‌کند از این وضعی که بشریّت در دنیا به آن دچار است. ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۶



وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا (۹۵) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا

(النساء: ۹۶)



وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ

(التوبة: ۱۱۲)



عباس کعبی



۱۸ / ۷ / ۱۴۰۴