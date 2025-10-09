پیمان فقیه سلیمانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ترویج ورزش همگانی در فضای باز و طبیعت اظهار کرد: در شرایطی که فشارهای زندگی شهری، آرامش روانی افراد به‌ویژه بانوان را تحت تأثیر قرار داده، برگزاری برنامه‌هایی در دل طبیعت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه ایفا کند.

فقیه سلیمانی از اجرای طرح ملی «گلگشت» ویژه بانوان در روز جمعه ۱۸ مهرماه خبر داد و افزود: این برنامه با همکاری هیأت ورزش‌های همگانی و هیأت ورزش‌های بومی و محلی برگزار می‌شود و هدف اصلی آن ایجاد بستری برای تقویت نشاط، همدلی، آشنایی با میراث فرهنگی بومی و همچنین مشارکت اجتماعی بانوان در محیطی ایمن و پویا است.

به گفته وی، این برنامه از ساعت ۸ صبح روز جمعه با تجمع اولیه در مقابل سازمان آتش‌نشانی آغاز شده و پس از انتقال شرکت‌کنندگان به منطقه کوهستانی سورمه‌لی، برنامه‌های متنوعی در فضای باز برگزار خواهد شد.

بازی، غذا، همدلی؛ برنامه‌ای برای یک صبح خاطره‌انگیز

رئیس اداره ورزش و جوانان دهگلان درباره جزئیات این رویداد گفت: برنامه شامل آیتم‌هایی مانند آشپزی در طبیعت با مشارکت بانوان، بازی‌های بومی و محلی با محوریت نشاط و رقابت سالم، و اهدای جوایز به نفرات برتر خواهد بود و تمامی این بخش‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حس همکاری، شادی جمعی و بازگشت به طبیعت را تقویت کنند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده هیأت‌های ورزشی استان در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال خوب بانوان از برنامه‌های پیشین، پیش‌بینی می‌شود این برنامه نیز با حضور پرشور علاقه‌مندان برگزار شود و از طرفی، با هماهنگی انجام‌شده، وسیله نقلیه برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان نیز تدارک دیده شده است.

فقیه سلیمانی با تأکید بر رویکرد فرهنگی-اجتماعی این برنامه خاطرنشان کرد: اداره ورزش و جوانان دهگلان تلاش می‌کند با اجرای چنین برنامه‌هایی، نقش ورزش را از سطح رقابت‌های رسمی به ابزاری برای همبستگی اجتماعی، شادابی روحی و پاسداشت فرهنگ‌های محلی ارتقا دهد.

وی گفت: طبیعت دهگلان، ظرفیت بالایی برای برگزاری این نوع برنامه‌ها دارد و ما در تلاشیم با گسترش طرح‌هایی چون گلگشت، این ظرفیت را در خدمت ارتقای سلامت بانوان قرار دهیم.