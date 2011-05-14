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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

جشنواره استانی بازی های بومی و محلی در دهگلان پایان یافت

جشنواره استانی بازی های بومی و محلی در دهگلان پایان یافت

دهگلان - خبرگزاری مهر: جشنواره استانی بازی های بومی و محلی با حضور تیم هایی از شهرستان های دهگلان، قروه و سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در دهگلان، در مراسم اختتامیه این دوره از رقابت ها که ظهر شنبه در روستای سلسله از توابع شهرستان دهگلان برگزار شد، با حضور فرماندار شهرستان دهگلان و جمعی از مسئولان تربیت بدنی استان از تیم ها و افراد برتر تجلیل و تقدیر شد.

فرماندار دهگلان و رئیس شورای ورزش این شهرستان در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، جشنواره بازی های بومی و محلی با حضور تیمهایی از روستاهای شهرستان های دهگلانریال قروه و سنندج و در رشته های موسیقی و رقص کردی، طناب کشی و کشتی محلی (زوران)، تراکتور کشی و پرتاب وزنه برگزار شد .

علی مفاخری خاطرنشان کرد: این جشنواره با حضور 18 تیم در قالب بیش از 300 ورزشکار و طی یک روز به مناسبت سالروز سفر پر خیر برکت مقام معظم رهبری در اردیبهشت معطر به استان کردستان برگزار شد.

وی بیان داشت: جشنواره بازی های بومی و محلی در شهرستان دهگلان در راستای حفظ و احیا سنت‌ های قدیمی و ورزش ‌های فراموش شده مرسوم در بین روستائیان و ترویج آن در بین نوجوانان برگزار شد .

فرماندار شهرستان دهگلان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه برگزاری جشنواره بازی‌ های بومی و محلی در شهرستان‌های استان کردستان و حتی منطقه غرب کشور، برگزاری اینگونه جشنواره‌ ها موجب احیا و ترویج بازی های بومی و محلی به ویژه در مناطق روستایی شده و از فراموش شدن آنها جلوگیری می‌ شود.

در ادامه این مراسم ورزشکاران و تیم های برتر این جشنواره مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 1311403

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