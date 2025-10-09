  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

دستور فوری استاندار همدان برای پیگیری مسائل دانشجویی بوعلی‌سینا

همدان- با دستور استاندار همدان و حضور هیأت وزارت علوم، ابعاد مختلف مباحث دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور فوری استاندار همدان، نشست تخصصی بررسی مسائل دانشجویی دانشگاه بوعلی‌سینا با حضور هیأت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان، هیأت اعزامی وزارت علوم، مسئولان دانشگاه بوعلی‌سینا، فرماندار همدان و جمعی از مدیران مرتبط تشکیل شد، ابعاد مختلف موضوعات دانشجویی این دانشگاه به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت.

حمزه امرایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در این رابطه اظهار کرد: با دستور مستقیم استاندار همدان، این جلسه برای رسیدگی دقیق به تمامی ابعاد مسائل دانشجویی دانشگاه تشکیل شد.

وی افزود: در این نشست، مباحث مدیریتی، اجرایی و ضوابط قانونی مرتبط با دانشگاه به صورت مبسوط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دیدگاه‌های تمامی اعضای حاضر در جلسه مطرح و بررسی شد.

معاون استانداری همدان با اشاره به جمع‌بندی نهایی جلسه تصریح کرد: مقرر گردید مسئولان مربوطه در اسرع وقت نسبت به اجرای مصوبات و پیگیری دقیق موارد مطرح‌شده اقدام لازم را به عمل آورند.

امرایی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج و اقدامات انجام‌شده متعاقباً از طریق channels رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این نشست در چارچوب پیگیری دغدغه‌های دانشجویی و با هدف ساماندهی امور دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار شد.

