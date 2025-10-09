به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور فوری استاندار همدان، نشست تخصصی بررسی مسائل دانشجویی دانشگاه بوعلیسینا با حضور هیأت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
در این جلسه که با حضور حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، هیأت اعزامی وزارت علوم، مسئولان دانشگاه بوعلیسینا، فرماندار همدان و جمعی از مدیران مرتبط تشکیل شد، ابعاد مختلف موضوعات دانشجویی این دانشگاه به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت.
حمزه امرایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان در این رابطه اظهار کرد: با دستور مستقیم استاندار همدان، این جلسه برای رسیدگی دقیق به تمامی ابعاد مسائل دانشجویی دانشگاه تشکیل شد.
وی افزود: در این نشست، مباحث مدیریتی، اجرایی و ضوابط قانونی مرتبط با دانشگاه به صورت مبسوط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دیدگاههای تمامی اعضای حاضر در جلسه مطرح و بررسی شد.
معاون استانداری همدان با اشاره به جمعبندی نهایی جلسه تصریح کرد: مقرر گردید مسئولان مربوطه در اسرع وقت نسبت به اجرای مصوبات و پیگیری دقیق موارد مطرحشده اقدام لازم را به عمل آورند.
امرایی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج و اقدامات انجامشده متعاقباً از طریق channels رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
این نشست در چارچوب پیگیری دغدغههای دانشجویی و با هدف ساماندهی امور دانشگاه بوعلیسینا برگزار شد.
