۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

۲ قصابی متخلف در بروجرد به دلیل کشتار غیرمجاز پلمب شدند

خرم‌آباد - مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: دو واحد قصابی متخلف در بروجرد به دلیل کشتار غیرمجاز پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زبردست در سخنانی، اظهار داشت: هویت گذاری لاشه در کشتارگاه‌های دام استان انجام می‌شود، هر گونه کشتار غیرمجاز و توزیع گوشت خارج از ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی از جمله کشتار دام در خارج از کشتارگاه سبب تهدید سلامت و بهداشت عمومی جامعه خواهد شد.

وی تصریح کرد: اکیپ‌های گشت نظارت بر مواد خام دامپزشکی در هنگام بازدید و سرکشی به واحدهای عرضه‌کننده، دو واحد قصابی را به دلیل مشاهده کشتار غیرمجاز با طرح دعوا در مراجع قضایی، پلمب کردند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، گفت: هر گونه فعالیت در تأمین و توزیع گوشت باید بر اساس مقررات بهداشتی دامپزشکی صورت پذیرد.

زبردست، از هم استانی‌ها درخواست کرد هر گونه کشتار غیرمجاز را با شماره ۱۵۱۲ به دامپزشکی استان گزارش بدهند.

