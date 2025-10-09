فرماندار دیر: نباید از رفع نیازهای مساجد شانه خالی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اقامه نماز این شهرستان، بر ضرورت اهتمام جدی رؤسای دستگاه‌ها به اجرای برنامه‌مندتر و تجهیز نمازخانه‌های ادارات تأکید کرد و استفاده از ظرفیت بیلبوردها و تلویزیون‌های شهری برای ترویج فرهنگ نماز را خواستار شد.

فرماندار دیر با تقدیر از اقدامات ادارات و شهرداری‌ها در اقامه نماز در نهاد خود اظهار داشت: هزینه‌کرد برای نماز یک هزینه نیست، بلکه انجام تکلیف و ادای مسئولیت است.

سجادی همچنین از مدیران و معاونین پرورشی خواست تا نسبت به اقامه نماز در مدارس اهتمام جدی داشته باشند.

وی تأکید کرد: خود مسئولان باید با شهرداری‌ها همکاری کرده و برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشند.

فرماندار دیر با اشاره به رویکرد مدیریت محله‌محور، بیان کرد: باید از ظرفیت مساجد، حسینیه‌ها و تکایا استفاده شود و شوراهای توسعه محله با محوریت معتمدین، نخبگان و فرهنگیان تشکیل و مدیریت محلات بر این اساس پیش برود.

سجادی در پایان بر لزوم رفع حوائج مساجد در حد توان تأکید کرد و افزود: رسیدگی به امور مساجد یک تکلیف است و نباید از آن شانه خالی کرد.