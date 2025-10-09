  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۰

فرماندار دیر: نباید از رفع نیازهای مساجد شانه خالی کرد

فرماندار دیر: نباید از رفع نیازهای مساجد شانه خالی کرد

بوشهر- فرماندار دیر بر لزوم رفع حوائج مساجد در حد توان تأکید کرد و گفت: رسیدگی به امور مساجد یک تکلیف است و نباید از آن شانه خالی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اقامه نماز این شهرستان، بر ضرورت اهتمام جدی رؤسای دستگاه‌ها به اجرای برنامه‌مندتر و تجهیز نمازخانه‌های ادارات تأکید کرد و استفاده از ظرفیت بیلبوردها و تلویزیون‌های شهری برای ترویج فرهنگ نماز را خواستار شد.

فرماندار دیر با تقدیر از اقدامات ادارات و شهرداری‌ها در اقامه نماز در نهاد خود اظهار داشت: هزینه‌کرد برای نماز یک هزینه نیست، بلکه انجام تکلیف و ادای مسئولیت است.

سجادی همچنین از مدیران و معاونین پرورشی خواست تا نسبت به اقامه نماز در مدارس اهتمام جدی داشته باشند.

وی تأکید کرد: خود مسئولان باید با شهرداری‌ها همکاری کرده و برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشند.

فرماندار دیر با اشاره به رویکرد مدیریت محله‌محور، بیان کرد: باید از ظرفیت مساجد، حسینیه‌ها و تکایا استفاده شود و شوراهای توسعه محله با محوریت معتمدین، نخبگان و فرهنگیان تشکیل و مدیریت محلات بر این اساس پیش برود.

سجادی در پایان بر لزوم رفع حوائج مساجد در حد توان تأکید کرد و افزود: رسیدگی به امور مساجد یک تکلیف است و نباید از آن شانه خالی کرد.

کد خبر 6617293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها