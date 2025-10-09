به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنج‌شنبه در نشست تخصصی با جمعی از کسبه و بازاریان سمنان به میزبانی فرمانداری شهرستان با تأکید بر لزوم همکاری اصناف، دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی، از تشکیل کمیته‌ای برای ساماندهی بازار و خیابان امام(ره) خبر داد و بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان و گردشگران خارجی را عامل مهمی در رونق اقتصادی سمنان دانست.

وی با بیان اینکه این شهرستان از ظرفیت بالای علمی برخوردار است، اظهار کرد: ۵۰ درصد گردشگران ما از کشور عراق هستند و در سمنان بیش از ۵ هزار دانشجوی خارجی تحصیل می‌کنند که می‌توان از این ظرفیت برای تقویت اقتصاد و پویایی بازار بهره‌مند شد.

فرماندار سمنان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در مدیریت مسائل پیرامونی افزود: دانشگاه‌ها باید علاوه بر ارائه خدمات درون‌دانشگاهی، نسبت به مدیریت و رصد موضوعات خارج از مجموعه نیز فعال باشند تا از بروز مسائل فرهنگی و اجتماعی پیشگیری شود.

صمیمیان با اشاره به دغدغه‌های مربوط به اسکان دانشجویان گفت: ایجاد خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان خارجی از اولویت‌های جدی شهرستان است و در این زمینه همکاری نهادهای ذی‌ربط ضروری است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت انتخاب آگاهانه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: انتخاب افراد متخصص، متعهد و کارآمد در شوراها زمینه‌ساز رشد و ارتقای مدیریت شهری خواهد بود.

فرماندار سمنان در ادامه با اشاره به لزوم ساماندهی فضای بازار و خیابان امام(ره) اظهار داشت: به‌منظور پیگیری سریع و هدفمند امور، کمیته‌ای با حضور فعالان، معتمدین و موثرین بازار و مسئولان شهرداری و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شود تا موضوع ساماندهی بازار و خیابان امام(ره) با همکاری اصناف به نتیجه برسد.

صمیمیان افزود: در حوزه دستفروشان نیز ساماندهی انجام شده و مکان‌هایی برای استقرار آنان در سطح شهر مشخص شده است تا ضمن حمایت از کسب‌وکار خرد، چهره شهری نیز منظم‌تر شود.

وی با بیان اینکه توسعه شهری بدون همراهی مردم و اصناف ممکن نیست، خاطرنشان کرد: اتحاد و همکاری میان دانشگاه، بازار و نهادهای اجرایی می‌تواند مسیر رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سمنان را هموارتر سازد.