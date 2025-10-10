روایتی از خودکفایی نیروی هوایی ارتش در «کافه مستند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مستند «تغییر ماموریت» ساخته سجاد ریاحی در قالب برنامه «کافه مستند» امروز جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه افق می‌رود و پس از آن میز نقد مستند با اجرای محسن یزدی و با حضور کارگردان اثر و مهدی عباسی مهر به عنوان کارشناس برپا می‌شود.

مستند «تغییر ماموریت» روایتی از جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همراه انتشار «یک سند به‌کلی سری» از دوران جنگ تحمیلی را برای اولین بار به تصویر کشیده است.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «خاطره اکران مستند بانو قدس ایران» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود و تکرار آن سه‌شنبه شب ساعت ۲۱ است.