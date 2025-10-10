عکاس خبرگزاری مهر به عنوان دختر برتر استان قم معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه هشتمین دوره از جشنواره استانی شمیم ریحان در سالن همایش های شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد.



جشنواره شمیم ریحان با شرکت بیش از ۲۰۰ دختر استان قم برگزار شد که از بین آنها ۱۴ نفر عنوان دختر برتر استان را از آن خود کردند.



این جشنواره ویژه دختران فعال دانشجویی، بسیجی، رسانه و... در رده سنی های ۱۶ تا ۳۰ سال برگزار شد.



زهرا کاظمیان دختر فعال در هلال احمر، فاطمه سادات عظیمی عکاس خبرگزاری مهر فعال در عرصه رسانه، ریحانه هداوند فعال در جهاد تبیین، زهرا عزلت فعال قرآنی، زینب رحیمی فعال فعال ورزشی و مینا خوشرو فعال دانشجویی بنیاد نخبگان هستند که در این جشنواره حائز رتبه و تقدیر شدند.

زهرا اسماعیلیان فعال هنری، زهرا متقیان منش فعال بسیجی، زهرا ضرابی و رقیه قاسمیان فعال روستایی، فاطمه رحمت زاده فعال حوزه دانش بنیان، زهرا نراقی پورآرانی فعال دانشجویی، رقیه سادات موسوی فعال جهادگر و زهرا حجازی فر فعال طلبه دیگر دخترانی بودند که در هشتمین جشنواره شمیم ریحان موفق به کسب رتبه شدند.



عکاس خبرگزاری مهر، خادم افتخاری در زمینه عکاسی حرم حضرت فاطمه معصومه (س)، حضور در نمایشگاه گروهی عکس قم سال ۱۴۰۲، حضور در نمایشگاه گروهی به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه (س) سال ۱۴۰۳، راه‌یابی به جشنواره ملی زوم اصفهان سال ۱۴۰۳، حضور در نمایشگاه گروهی عکس سیتی سنتر اصفهان ۱۴۰۳، راه‌یابی به جشنواره ملی رونا مشهد سال ۱۴۰۴، کسب مقام سوم جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) سال ۱۴۰۴، کسب مقام برتر در جشنواره طلوع منجی قم سال ۱۴۰۴ ، کسب مقام برتر جشنواره ملی عاشورای کیش سال ۱۴۰۴، راه‌یابی به جشنواره ملی حریم امن حرم سال ۱۴۰۴ از جمله عناوین کسب شده از سوی فاطمه سادات عظیمی عکاس خبرگزاری مهر استان قم بوده که به عنوان دختر برتر فعال رسانه ای استان قم معرفی و تجلیل شد.