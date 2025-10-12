۴۴۷ اثر به دبیرخانه سومین جشنواره مطبوعات شرق کشور ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی در جمع رسانهها با بیان اینکه ۴۴۷ اثر به دبیرخانه سومین جشنواره منطقهای مطبوعات شرق کشور «یادمان پروفسور معتمدنژاد» ارسال شده است، افزود: از این تعداد ۷۷ اثر به دلایل مختلف پذیرش نشد و باقی آثار وارد مرحله داوری شدند.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار، استانهای «خراسان جنوبی و خراسان رضوی» بیشترین آثار را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردهاند، افزود: آثار برگزیده در قالبهای سرمقاله، تیتر، خبر، گزارش، عکس و مصاحبه انتخاب و به نفرات اول تا سوم هر بخش، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
رمضانی افزایش کیفیت آثار رسانهای، ایجاد فضای رقابتی سالم و تقدیر از روزنامهنگاران برتر، ایجاد نشاط مطبوعاتی و نکوداشت شخصیتهای برجسته علمی و فرهنگی از اهداف برگزاری این جشنواره است.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این جشنواره با حضور استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان و جنوب کرمان برگزار میشود.
به گفته وی، محورهای اصلی این جشنواره شامل «تحکیم بنیان خانواده با موضوعات جمعیت و زیست عفیفانه»، «هویت ایرانی – اسلامی با تأکید بر فرهنگ ایثار و شهادت»، «نماز»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «توجه به مناطق حاشیهای، حاد بحرانی و اقشار کمتر برخوردار با تأکید بر رفع آسیبهای اجتماعی»، «حفظ و ترویج میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع دستی و جاذبههای گردشگری»، «شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم» و «شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایهگذاری برای تولید» و همچنین «امنیت پایدار مرز» بوده است.
نظر شما