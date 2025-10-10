راهپیمایی «بشارت نصر» در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی «بشارت نصر» پس از اقامه نماز عبادی‌سیاسی جمعه به امامت آیت‌الله حسینی بوشهری امام جمعه قم، از مصلای قدس این شهر آغاز و به سمت چهارراه شهدا ادامه یافت.



این مراسم هم‌زمان با سراسر کشور و به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما، طلاب، خانواده شهدا، نیروهای بسیج و دانش‌آموزان در حال برگزار است.



شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم‌های ایران و فلسطین، و پلاکاردهایی با شعارهای «الموت لأمریکا» و «الموت لإسرائیل»، حمایت خود را از جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه اعلام کردند.



بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، در مسیر راهپیمایی، مردم ضمن سردادن شعارهای «الله‌اکبر»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم و بر ضرورت ایستادگی در برابر تجاوزات رژیم اشغالگر تأکید کردند.



در طول مسیر از مصلای قدس تا چهارراه شهدا، گروه‌های فرهنگی، هیئت‌های مذهبی و جوانان انقلابی با برپایی غرفه‌های نمایشگاهی و نصب بنرهای گرافیکی، گوشه‌هایی از مقاومت مردم غزه و ایستادگی نیروهای فلسطینی را به تصویر کشیدند.



مردم انقلابی قم ضمن تبریک پیروزی ملت غزه برابر دو سال حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی از مجامع بین المللی خواستند تا نسبت به عمل تعهدات رژیم صهیونیستی نظارت داشته باشند.