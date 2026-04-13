پیکر شهید سیدمهدی عرب در شاهرود تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید سید مهدی عرب، صبح دوشنبه از محل معراج شهدا در کانون بسیج شاهرود برگزار شد. در این آیین معنوی، ائمه جمعه، جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی، سران لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار و انبوهی از مردم شهیدپرور شاهرود حضور یافتند تا بار دیگر با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کنند.

شهید سید مهدی عرب که از کارکنان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، متولد سال ۱۳۷۹ در شهرستان شاهرود محسوب میشود. وی پس از مدتی خدمت در سایه پرچم سه رنگ ایران، سرانجام در استان هرمزگان و در دفاع از کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام، پنجمین شهید شهرستان شاهرود در دوران موسوم به جنگ ۴۰ روزه است.

استقبال پرشور مردم شاهرود از پیکر این شهید جوان، نشان از تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در این خطه از کشور داشت. حضور نیروهای مسلح و یگانهای مختلف نظامی در این مراسم، بر همبستگی و اتحاد نیروهای مدافع امنیت کشور صحه گذاشت.

پیکر این شهید پاسدار، پس از برگزاری مراسم تشییع و اقامه نماز، با بدرقه هزاران نفر از شهروندان شاهرودی، برای خاکسپاری به سوی مزار شهدای باغزندان بدرقه شد تا در جوار دیگر یاران شهیدش آرام گیرد.