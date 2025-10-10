به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدمهدی حسینیهمدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به تجربیات گذشته کشور در رابطه با آمریکا گفت: در گذشته برخی برای خوشخدمتی به رؤسای جمهور آمریکا با ذلت تمام فرش قرمز پهن میکردند و خیابانها را به نام آنها میکردند. خیابانهایی مانند آیزنهاور را به یاد دارید؛ آن زمان فقط شعار درود بر آمریکا بود. نتیجه چه شد؟ جز غارت منابع و منافع ملی و عقبماندگی کشور، چیز دیگری نصیبمان نشد.
وی افزود: امروز نه فقط مردم ایران، بلکه جهانیان با سیاستهای استکباری و استعماری آمریکا آشنا شده اند. همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، ما باید در برابر دشمنان بهویژه آمریکا، بازدارندگی اقتصادی، نظامی و سیاسی ایجاد کنیم.
امام جمعه کرج با اشاره به پیشرفتهای دفاعی کشور،گفت: آمریکاییها وقتی دیدند ایران با قدرت موشکی خود به بازدارندگی لازم رسیده، شروع به التماس برای توقف آن کردند. آنها خواستار کاهش برد موشکهای ما تا سطح یک تیرکمان هستند. اما به فضل الهی ایران این توان دفاعی را نه معامله میکند و نه دربارهاش مذاکرهای خواهد کرد.
حسینیهمدانی با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه گفت: عدهای گمان میکنند تحریمهای سازمان ملل تحت عنوان اسنپبک، بدتر از تحریمهای یکجانبه آمریکاست. در حالی که تحریمهای ایالات متحده بسیار فراگیرتر، پیچیدهتر و متمرکز بر نقاط حیاتی کشور است. ایران با هوشمندی کامل این تحریمها را دور زده و در مسیر پیشرفت باقی مانده است.
وی افزود: در شرایط کنونی، هیچ ممنوعیتی برای فروش کامل نفت یا ایجاد محدودیتهای همهجانبه بانکی در سطح جهانی مطرح نیست.
وی خواستار نظارت جدیتر دولت بر بازار و استفاده از ظرفیت بسیج در این زمینه شد و افزود: مردم باید بدانند اگر صبر و تقوا پیشه کنند، پیروزی با آنهاست. این وعده خداوند در قرآن است.
وی با اشاره به نامگذاری ۲۰ مهر به عنوان روز کرج گفت: این روز فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، گردشگری و علمی استان البرز است.
