امام جمعه خرمشهر: نیروهای مسلح ایران در اوج قدرت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد جواد عادل‌پور در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی این هفته با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری نماز در کشور، این رویداد را نقطه عطفی در ترویج فرهنگ عبادی دانست و گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، مبارک‌ترین روز سال همان روزی است که اجلاس نماز برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت نماز در تمام ابعاد زندگی افزود: نماز باید در متن زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما جاری باشد. ترویج این فریضه الهی وظیفه‌ای همگانی است و نباید به نهادهای خاص محدود شود.

امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جنگ اخیر در غزه اظهار داشت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه شکست سختی خورد اما تلاش دارد با عملیات روانی و رسانه‌ای، سایه جنگ را بر کشور ما حفظ کند تا بر اقتصاد فشار وارد کند.

وی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت هستند و هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده ملت را متزلزل کند.

عادل‌پور آتش‌بس ایجاد شده در غزه را «پیروزی مقاومت» و «شکست رژیم صهیونیستی» دانست و گفت: شکست یعنی اینکه نتوانستند با زور اسرا را آزاد کنند، حماس را نابود کنند یا سلاح مقاومت را بگیرند؛ همه این اهداف ناکام ماندند.