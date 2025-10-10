مردم کرمانشاه در بیش از ۵۰ نقطه حمایت خود را از ملت فلسطین فریاد زدند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همزمان با دومین سالگرد طوفان الاقصی، راهپیمایی بزرگ بشارت نصر امروز جمعه در شهر کرمانشاه و بیش از ۵۰ نقطه دیگر از استان با حضور پرشور و حماسی مردم برگزار شد.

در شهر کرمانشاه، این راهپیمایی پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه، از مقابل مسجد جامع آغاز و تا میدان آزادی ادامه یافت و صحنه‌ای باشکوه از وحدت، بیداری و حمایت مردمی از آرمان فلسطین رقم خورد.

مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه کرمانشاه با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، شعارنوشته‌ها و سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه را به شدت محکوم کردند و با فریادهای خود بار دیگر حمایت قاطعشان را از ملت مقاوم فلسطین اعلام داشتند.

در این راهپیمایی باشکوه علاوه بر محکومیت کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع غزه توسط رژیم صهیونیستی، اقدام این رژیم در جلوگیری از حرکت کاروان جهانی «صمود» نیز به عنوان نقض آشکار حقوق بین‌الملل و انسانیت محکوم شد.

شرکت‌کنندگان همچنین با گرامیداشت دومین سالگرد عملیات تاریخی طوفان الاقصی، بر تداوم ایستادگی و مقاومت در برابر اشغالگران تاکید کردند.

در بخش دیگری از این مراسم، نمازگزاران و راهپیمایان با شعارهای کوبنده، حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم آمریکا از رژیم منحوس صهیونیستی را محکوم و آن را عامل اصلی استمرار جنایات علیه مردم فلسطین دانستند. همچنین فعال شدن مکانیزم ماشه و اجرای اسنپ بک از سوی غرب، با واکنش تند و محکومیت شرکت‌کنندگان مواجه شد و آنان این اقدام را تلاش آشکار دشمنان برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کردند.

راهپیمایی « بشارت نصر» در کرمانشاه بار دیگر نشان داد که ملت ایران و مردم مقاوم این استان، با آرمان فلسطین پیوندی عمیق و همیشگی دارند و در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن سکوت نخواهند کرد. این حضور گسترده و پرصلابت، فریاد مظلومیت غزه و نمادی از همبستگی امت اسلامی با مقاومت فلسطین بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه: حمایت مردم کرمانشاه از مردم غزه افتخاری ماندگار است

حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه، اظهار داشت: مردم استان کرمانشاه در طول دو سال گذشته نشان دادند که همواره در کنار ملت مظلوم فلسطین ایستاده‌اند و با حضور پرشور در صحنه، فریاد حمایت از آرمان قدس را سر داده‌اند.

وی افزود: در این مدت، مردم مؤمن و انقلابی کرمانشاه در ده‌ها راهپیمایی تحت عنوان «جمعه خشم» و سایر برنامه‌های مردمی و انقلابی، در نقاط مختلف استان به صحنه آمدند و نفرت خود را از رژیم اشغالگر قدس و حامیان آن اعلام کردند. این حضور گسترده مردمی، سندی روشن از روحیه ظلم‌ستیزی و آرمان‌خواهی مردم این خطه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به دومین سالگرد «طوفان الاقصی» گفت: این عملیات سرنوشت‌ساز، نقطه عطفی در تاریخ مبارزه ملت فلسطین با اشغالگران بود و موجی از بیداری جهانی را علیه جنایات رژیم صهیونیستی به راه انداخت. در این ۲ سال، بسیاری از ملت‌های آزاد دنیا به حمایت از مردم فلسطین برخاستند و مردم ایران به‌ویژه مردم کرمانشاه نیز با برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها، همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی تصریح کرد: حمایت مردم کرمانشاه از مردم غزه در شرایطی شکل گرفت که رژیم صهیونیستی با تمام توان جنگی و رسانه‌ای خود به میدان آمده بود اما این موج بیداری اسلامی و فریاد آزادی‌خواهی مردم، هیمنه پوشالی این رژیم را فرو ریخت.

وی ضمن قدردانی از اقشار مختلف مردم استان، تأکید کرد: مردم کرمانشاه با حضور آگاهانه خود در صحنه، پیام روشنی به جهانیان دادند و ثابت کردند آرمان فلسطین همچنان زنده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند این شعله را خاموش کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: امروز دومین سالگرد طوفان الاقصی یادآور روزی است که مقاومت فلسطین توانست چهره واقعی رژیم صهیونیستی را به دنیا نشان دهد و ملت‌های مسلمان را متحدتر کند. حمایت مردم کرمانشاه از این آرمان، برگ زرینی در کارنامه این استان است و تا پیروزی نهایی ملت فلسطین ادامه خواهد داشت.

مردم کرمانشاه در کنار مردم مظلوم فلسطین خواهند ماند

در حاشیه این مراسم، یکی از شهروندان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه اظهار کرد: مردم کرمانشاه همواره در کنار مردم مظلوم فلسطین و به‌ویژه مردم غزه خواهند بود و از آرمان آزادی قدس شریف دست نخواهند کشید.

وی با بیان اینکه ایستادگی در برابر ظلم و استکبار یک اصل انکارناپذیر برای ملت ایران است، افزود: مبارزه با استکبار جهانی و ایستادگی در برابر زورگویی قابل چشم‌پوشی نیست و مردم این استان به این مهم ایمان داشته و در مقابل فشار دشمنان نیز با قدرت و ایمان ایستادگی خواهند کرد.

این شهروند کرمانشاهی در ادامه با اشاره به موضوع فعال شدن اسنپ‌بک از سوی دشمنان انقلاب اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی به پشتوانه مردم همیشه در صحنه و مقاوم خود، تسلیم زورگویی‌های دشمنان نخواهد شد و این فشارها هیچ اثری بر عزم و اراده ملت برای ایستادگی در برابر ظلم نخواهد گذاشت.

وی تأکید کرد: دشمنان باید بدانند مردم ایران و کرمانشاه با قدرت، انسجام و ایمان راسخ در صحنه خواهند ماند و اجازه نخواهند داد آرمان‌های انقلاب و مظلومان جهان مورد تعرض و تحقیر قرار گیرد.

این راهپیمایی در فضایی حماسی با حضور اقشار مختلف مردم از مقابل مسجد جامع کرمانشاه تا میدان آزادی برگزار شد و مردم با شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا» و «لبیک یا قدس» بر حمایت همه‌جانبه خود از مردم غزه و مقاومت فلسطین تأکید کردند.

مردم استان در بیش از ۵۰ نقطه همبستگی خود را با غزه فریاد زدند

حجت‌الاسلام مهدی عبدی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه برگزاری راهپیمایی حمایت از فلسطین اظهار داشت: امروز هم‌زمان با اقامه نماز جمعه، مردم استان کرمانشاه در بیش از ۵۰ نقطه از شهرها و روستاها به میدان آمدند و با برپایی راهپیمایی، همبستگی خود را با ملت مظلوم و مقاوم فلسطین اعلام کردند.

وی افزود: این حضور پرشور مردم نشان داد که ملت ایران همواره در کنار جبهه مقاومت ایستاده‌اند و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی را برنمی‌تابند. مردم در این تجمع‌ها ضمن اعلام حمایت از مقاومت فلسطین، تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ملت قهرمان ایران را نیز محکوم کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به جنایات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه تأکید کرد: این جنایات با سکوت و حمایت آشکار استکبار جهانی همراه شده اما ملت ایران و مردم انقلابی کرمانشاه با صدای بلند اعلام می‌کنند که در کنار مردم فلسطین خواهند ایستاد.

حاضران در پایان راهپیمایی با تأکید دوباره بر حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت حامیان جنایات صهیونیستی، اعلام کردند که آرمان قدس شریف زنده است و تا تحقق آزادی آن از پای نخواهند نشست؛ آنان همچنین از مسئولان و نخبگان خواستند که همچنان صدای حق‌طلبی مردم را در مجامع داخلی و بین‌المللی بلند نگه دارند تا روزی نزدیک، پیروزی مقاومت و رهایی قدس را جشن بگیریم.