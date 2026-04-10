۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی-آمریکایی امروز در کرمانشاه

راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی-آمریکایی امروز در کرمانشاه

کرمانشاه- راهپیمایی مردمی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی-آمریکایی امروز، جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز عبادی‌سیاسی جمعه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردمی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی-آمریکایی امروز پس از نماز جمعه آغاز خواهد شد و نمازگزاران و شهروندان کرمانشاهی مسیر «از مقابل مسجد جامع تا میدان آزادی» را پیمایش می‌کنند.

هدف از این اجتماع اعلام انزجار عمومی از جنایات اخیر و نمایش وحدت و همبستگی مردم کرمانشاه عنوان شده است. حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون و جمعی از گروه‌های اجتماعی در این راهپیمایی پیش‌بینی شده است.

از شهروندان ولایت مدار و شهید پرور کرمانشاه، برای حضور گسترده در این راهیپمایی دعوت به عمل آمده است.

