موسوی: مقاومت فلسطین نقشه آمریکا و اسرائیل را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ دو ساله غزه، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمایت برخی کشورهای منطقه نقشه‌ای جامع برای سلطه بر سیاست و اقتصاد دنیای اسلام طراحی کرده بودند، اما وقوع طوفان الاقصی این نقشه را برهم زد.

وی با بیان اینکه این عملیات به تعبیر رهبر معظم انقلاب «دقیقاً در لحظه نیاز منطقه اتفاق افتاد» و «شکستی ترمیم‌ناپذیر» را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد، افزود: اسرائیل با هدف نابودی حماس، آزادی اسرا از طریق اقدام نظامی و حذف تهدید غزه وارد جنگی فرسایشی و نابرابر شد، اما امروز پس از گذشت دو سال، به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته است.

امام جمعه محمودآباد تصریح کرد: علی‌رغم حمایت‌های گسترده آمریکا، رژیم صهیونیستی اکنون برای خروج از بن‌بست، به واشنگتن متوسل شده تا طرح آتش‌بس را مطرح کند.

وی عنوان کرد: طبق این طرح، در مرحله نخست جنگ متوقف می‌شود، نیروهای اسرائیلی از غزه عقب‌نشینی می‌کنند، کمک‌های انسانی وارد منطقه می‌شود و تبادل اسرا انجام می‌گیرد.

موسوی تأکید کرد: این توافق در واقع به معنای شکست اسرائیل است، چرا که مقاومت فلسطین ثابت کرد توان نظامی‌اش فراتر از پیش‌بینی‌های رژیم بوده و طولانی شدن جنگ هزینه‌های سنگین انسانی و دیپلماتیک بر اسرائیل تحمیل کرده است. همچنین ناکامی اطلاعاتی و نظامی در کنترل جبهه مقاومت برای این رژیم آشکار شده است.

وی افزود: این شرایط برای مقاومت فلسطین پیروزی بزرگی محسوب می‌شود که موجب افزایش مشروعیت سیاسی آن در عرصه مذاکرات، تقویت توان بازسازی و نفوذ منطقه‌ای مقاومت شده است.

امام جمعه محمودآباد در پایان گفت: مقاومت نه‌تنها از میان نرفت، بلکه با تحمیل اراده خود بر دشمن وارد مرحله جدیدی از تأثیرگذاری بر آرمان فلسطین شده است؛ و این، معجزه‌ای الهی به برکت مقاومت است.