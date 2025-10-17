پیری: زیست عفیفانه راهی برای تحقق اراده الهی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد پیری در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد نمونه با تأکید بر ضرورت ترویج گفتمان «زیست عفیفانه» در جامعه اسلامی، گفت: زیست عفیفانه در نگاه اول، وظیفهای الهی و تکلیفی همگانی برای تمامی آحاد مؤمنان است؛ تکلیفی که مختص گروه یا جنسیت خاصی نیست و همه اقشار جامعه در قبال آن مسئولیت دارند.
وی افزود: هنگامی که بانوی مسلمان با رعایت حریمهای شرعی و اخلاقی، با حجاب و عفاف در اجتماع حاضر میشود، در حقیقت، فریضهای اجتماعی را ادا میکند و به تحقق اراده الهی در مسیر سعادت بشریت کمک میکند. خداوند متعال میفرماید: «وَاللَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ…» یعنی اراده خداوند بر پاکی و توبه انسانهاست و این اراده در سایه زیست عفیفانه تحقق مییابد.
امام جمعه موقت محمودآباد تصریح کرد: جامعه مؤمن باید در برابر جبهه شیطان که مظهر بیعفتی و بیحیایی است، صفی واحد تشکیل دهد و با احساس تکلیف و مسئولیت جمعی در برابر تهاجم فرهنگی و اخلاقی ایستادگی کند. عفت، نهتنها یک دستور دینی بلکه کلید برکات مادی و معنوی در زندگی فردی و اجتماعی است.
حجتالاسلام پیری با اشاره به نگاه دوم به زیست عفیفانه، اظهار کرد: از منظر حقیقیتر، زیست عفیفانه «حق مسلم» هر انسان مؤمن است. همه اقشار جامعه، حق دارند در محیطی پاک، سالم و بهدور از آلودگیهای اخلاقی زندگی کنند. بانوان نیز باید این حق را با جدیت مطالبه کنند و از جامعهای عاری از بیحیایی و ابتذال دفاع نمایند.
وی چهار بُعد مهم این حق را برشمرد و گفت: نخست، حق کرامت انسانی است که در سایه عفاف پاس داشته میشود؛ دوم، حق معنویت و ارتباط با خداوند که با پاکی جامعه تقویت میشود؛ سوم، حق حضور اجتماعی سالم و فعال برای زنان و مردان است که تنها در محیطی پاک تحقق مییابد؛ و چهارم، حق برخورداری از خانوادهای پایدار و باصفا که در سایه عفت و وفاداری معنا میگیرد.
امام جمعه موقت محمودآباد در پایان خاطرنشان کرد: ترویج زیست عفیفانه، نه محدودکننده آزادی بلکه ضامن آزادی حقیقی انسان از بند شهوت و مصرفزدگی فرهنگی است و باید بهعنوان یک مطالبه عمومی در نظام فرهنگی و رسانهای کشور نهادینه شود.
