۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۸

امام جمعه زهک: عزم ملی برای مقابله با ریزگردهای سیستان لازم است

زهک - امام جمعه زهک با تأکید بر لزوم نگاه ملی به مسئله ریزگردهای سیستان گفت: بلایای طبیعی فقط سیل و زلزله نیست و باید برای مقابله با طوفان‌های شن منطقه نیز اراده جدی شکل گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به ۲۰ مهرماه، روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی اظهار داشت: بلایای طبیعی تنها در زلزله و سیل خلاصه نمی‌شود، بلکه طوفان‌های شن ریزه و گرد و غبار که سال‌هاست مردم منطقه سیستان را آزار می‌دهد نیز از جمله بلایای طبیعی است.

امام جمعه زهک افزود: هرچند اقدامات مثبتی برای مقابله با حوادث طبیعی در کشور انجام شده، اما پرسش اینجاست که چرا تاکنون فکر اساسی برای مهار ریزگردهای سیستان نشده است؟ باید عزم و اراده‌ای ملی برای کاهش اثرات این پدیده شکل گیرد تا در سال‌های آینده شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

سفر ائمه جمعه سیستان به اصفهان با هدف رشد فرهنگی و اقتصادی

حجت‌الاسلام راشکی در ادامه از سفر اخیر ائمه جمعه منطقه سیستان به استان اصفهان خبر داد و گفت: خوشبختانه با اتحاد و همبستگی خوبی که میان ائمه جمعه منطقه وجود دارد، امیدواریم شاهد رشد فرهنگی و اقتصادی سیستان بر پایه علم و دانش باشیم.

وی افزود: در این سفر که با هدف تقویت سه ضلع رشد فرهنگی، اقتصادی و علمی انجام شد، دیدارهایی با نماینده ولی‌فقیه استان اصفهان، استاندار، مسئولان جهاد کشاورزی، اداره اوقاف، دانشگاه حکمرانی، پارک علم و فناوری و تعدادی از مؤسسات فرهنگی برگزار شد.

امام جمعه زهک تصریح کرد: در این دیدارها ظرفیت‌های گوناگون سیستان از جمله مرز برای واردات و صادرات، شهرک‌های صنعتی، کشاورزی گلخانه‌ای، دامپروری سنتی و پرورش ماهی مطرح شد.

