حجت الاسلام حسینی: وزارت راه روشنایی اتوبان قم-کاشان را تامین کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: مردم ایران و تمام آزادیخواهان دنیا در مقابل این جنایتها می ایستند تا انشاالله قدس شریف آزاد شود.

وی با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی زنان و کودکان و مردم ایران را به خاک و خون کشید، ابراز کرد: این رژیم قصد داشت با حمله به ایران آشوب های خیابانی در ایران راه بیاندازد که با هوشیاری مردم ایران در اجرای این نقشه ناکام ماند.

امام جمعه کاشان با اشاره به اینکه جنایتهای رژیم صهیونیستی در حمله و تجاوز به ایران اسلامی بر هیچکسی پوشیده نیست، تصریح کرد: مهمترین حامی این رژیم، آمریکا است و تمام جنایتهای رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا است.

وی با اشاره به اینکه لازم است مسئولین کشوری توجه ویژه به منطقه بزرگ فرهنگی کاشان داشته باشند، گفت: به گفته رهبر معظم انقلاب کاشان شهر مکرم است و لازم است زیرساخت های آنها هم در حدی باشد که لایق مردم این شهر باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اینکه آزادراه قم-کاشان روشنایی ندارد، افزود: از وزارت راه می خواهیم تا هر چه زودتر نسبت به تامین روشنایی این معبر و محور مواصلاتی مهم اقدام کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معیشت مردم خاطرنشان کرد: در این خصوص دز اجلاس خبرگان تذکرات لازم به دولت داده شد و از نهادهای نظارتی در کاشات می خواهیم تا با نظارت خود باعث عدم سواستفاده برخی از سودجویان شوند.