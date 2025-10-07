معینی: پروژه های عمرانی راه های مواصلاتی منطقه کاشان تسریع یابد

مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سال جدید تحصیلی و مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: یکی از مهمترین این مطالبات مربوط به بازنشستگان عزیز آموزش و پرورش مربوط به سال ۱۴۰۲ است که تاکنون مطالبات خود را دریافت نکرده اند.

وی با بیان اینکه از وزیر آموزش و پرورش می خواهیم به مطالبات بازنشستگان فرهنگی‌ توجه ویژه داشته باشد، ابراز کرد: اصلاح احکام، اجرای صحیح رتبه بندی، همسان سازی حقوق، پرداخت معوقات و تقویت بیمه مکمل فرهنگیان بازنشسته از جمله دیگر مطالبات این عزیزان است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین مشکلات حوزه انتخابیه خود را موضوع راه های مواصلاتی دانست و تصریح کرد: از وزیر راه می خواهیم تا فرآیند تامین اعتبار و تکمیل پروژه های عمرانی جاده ای دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل تسریع یابد.

وی یکی از مهمترین خواسته های موجود را تکمیل باند دوم جاده قدیم کاشان-قم دانست و افزود: تکمیل کمربندی کاشان، آران و بیدگل و اتصال به محور قم-گرمسار نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بازرگانی و گردشگری دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل دارد.

معینی یکی دیگر از مطالبات مردم را تسریع در احداث پل دارالولایه راوند دانست و خاطرنشان کرد: جاده کاشان به ابوزیدآباد یک راه مواصلاتی مهم برای اتصال ساکنین کویر به دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل است که امیدواریم با مساعدت مسئولین مربوطه شاهد بهره برداری از فاز تکمیلی آن باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ظرفیت های کویر مرنجاب در توسعه گردشگری و اقتصادی منطقه کویر مرکزی ایران گفت: از وزیر گردشگری می خواهیم در جشنواره بین المللی مرنجاب که از ۲۴ تا ۲۶ مهرماه در شهرستان آران وبیدگل برگزار می شود، حضور پیدا کند.