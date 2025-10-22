معینی: ۱۶۱ کیلومتر از آسفالت آزادراه کاشان-قم روکش و بهسازی شد

مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیریهای انجام شده از سازمان راهداری و حملونقل جادهای در مورد بهسازی و روکش آسفالت آزادراه کاشان-قم اظهار کرد: یکی از مطالبات مردم بهسازی این مسیر مهم و پرتردد بود که این موضوع در حال انجام است.
وی با اشاره به گزارش مدیران و مسئولان مربوطه ابراز کرد: در این گزارشها که به امضای معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای رسیده، اعلام شده است بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی این آزادراه انجام شده و روند آمادهسازی مسیر با جدیت ادامه دارد.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام رسمی، تاکنون از حدود ۲۰۰ کیلومتر بیش از ۱۶۱ کیلومتر بهصورت رفت و برگشت در سه لاین از عملیات اجرایی در قطعه کاشان قم انجام گرفته و مابقی مسیر نیز در مرحله تکمیل و آمادهسازی نهایی است، گفت: برابر گزارش اعلامی با جذب و تخصیص اعتباری بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال برای عملیات عمرانی این محور، روند اجرای پروژه با شتاب در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه این آزادراه یکی از محورهای ترانزیتی و راهبردی کشور محسوب میشود که نقش مهمی در تسهیل تردد میان مرکز کشور و شمال استان اصفهان دارد، افزود: آزادراه قم کاشان مطالبهای بحق از سوی مردم منطقه است و تکمیل آن موجب رونق اقتصادی، کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی مسیر خواهد شد.
معینی خاطرنشان کرد: این پروژه با پیگیری نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل و همکاری وزارت راه و شهرسازی، در حال انجام است و بهزودی وارد فاز نهایی اجرا خواهد شد.
نظر شما