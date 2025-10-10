به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با اشاره به بلاتکلیفی مردم روستای قلعه میان از توابع بخش مرکزی کنگان در ماندن و رفتن گفت: مردم روستای قلعه میان بیش از ۲ سال است که در شرایط ماندن و رفتن قرار دارند و بلاتکلیف اند.

امام جمعه کنگان با تاکید بر این مهم که مسئولان مربوطه با فوریت مشکل را حل و تعیین تکلیف کنند ، افزود: اهالی روستا در حوزه تعمیر و ساخت و ساز محروم اند و هم از امکانات روستایی محروم و هم در مسائل مرتبط دیگر تعیین تکلیف نشده و از این موضوع گلایه مندند.

خطیب جمعه در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به گلایه مندی مردم از وضعیت گرانی در بازار ، عنوان داشت: گرانی های افسار گسیخته و بی منطق مهار شود.

محمودی افزود: کسانی که اقدام به گرانی و احتکار و مانند آن می کنند در حقیقت همان کاری را انجام می دهند که دشمن بدنبال آنست و آن ایجاد نارضایتی در بین مردم است.

وی با استناد به روایات به موضوع خشم مقدس اشاره و بیان نمود: خشم موسی علیه السلام از گوساله پرست شدن قومش ، خشم اباذر در برابر بی اعتنایی حکام به بیت المال ، خشم در خصوص عدم اجرای حدود الهی و بدعت در کار ، احقاق حق ، خشم در برابر فسق علنی و خیانت به اسلام و مسلمین ، خشم و غضب نسبت به کفار و نیز هتاک به آبروی مسلمان از جمله خشم های مقدس است.

امام جمعه کنگان به موضوع فسق علنی اشاره و تاکید کرد : یکی از مصادیق فسق علنی برهنگی است که این اتفاق نامبارک و زشت در سایه پاس کاری و بی توجهی مردم و مسئولان در برخی جاها شکل گرفته است.

محمودی با استناد به روایتی از نبی مکرم اسلام در خصوص قوی ترین مردم که توکل کنندگان بر خدا هستند ، عنوان کرد: ملت بزرگ ایران ، یمن و مظلومین در فلسطین از جمله غزه مصداق بارز این حدیث نبوی اند که با اتکال بر ذات اقدس اله در برابر دشمنان مقاوم و با توکل ایستاده اند.

وی افزود: توکل و مقاومت مردم در غزه کار را به جایی رساند که شیطان بزرگ آمریکا و سگ هار منطقه رژیم کودک کش صهیونیستی را مجبور به پیشنهاد طرح صلح داد.

خطیب جمعه به حمایت جهانی از غزه اشاره و افزود: اکنون دنیا به جایی رسید که کاخ های ظلم کشورهای غربی توسط ملت هایشان فرو ریخته است.

محمودی به پیام رهبر معظم انقلاب به سی و دومین اجلاس سراسری نماز اشاره و گفت: به تعبیر معظم له ، اجلاس نماز یکی از سودمندترین گردهمایی‌های کشور، و روزی که این اجلاس در آن برگزار میشود، یکی از مبارک‌ترین روزهای سال است، و این به خاطر تشخّص و برجستگی این فریضه‌ی پُرمعنی و حیات‌بخش در میان فرایض اسلامی است.

وی سفارش به نماز را توصیه موکد قرآن دانست و تاکید کرد: آحاد مردم و مسئولین مکلف اند زیرساخت ها و بستر لازم برای نماز در جامعه را فراهم کنند.

امام جمعه کنگان با اشاره به روز آمادگی مقابله با بلایای طبیعی و شرایط خاص کشورمان در این زمینه ، اظهار کرد: مقاوم سازی بناها ، توجه و التزام به قوانین ، آموزش های عمومی ، برطرف نمودن مشکلات و مسائل بحران آفرین در حوزه بلایای طبیعی می تواند در کاهش آثار مخرب آن راهگشا باشد.

محمودی با گرامیداشت روز پیوند اولیاء و مربیان عنوان کرد: مسجد ضلع سوم و تکمیل کننده و تقویت کننده این پیوند است و اگر غفلتی در این زمینه صورت پذیرد تهدیدی برای امنیت خواهد بود.

گرامیداشت یاد و خاطره شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی ، گرامیداشت روز جهانی عصای سفید و تاکید بر تکریم نابینایان و کم بینایان و رسیدگی به مشکلات آنان ، گرامیداشت روز جهانی استاندارد و ضرورت توجه به استاندارد در کالاها و خدمات از جمله مسئله استاندارد سازی آسانسورها از دیگر مطالب مطرح شده در خطبه ها بود.