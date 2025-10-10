برپایی راهپیمایی «بشارت نصر» در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با سراسر کشور، راهپیمایی بزرگ «بشارت نصر» در حمایت از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین، ظهر جمعه پس از اقامه نماز جمعه در شهرها و بخش‌های مختلف استان قزوین برگزار شد.

در این آیین مردمی که با حضور گسترده نمازگزاران، خانواده شهدا، روحانیون، دانشجویان و اقشار مختلف مردم همراه بود، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و ایران و پلاکاردهایی با شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «غزه تنها نیست» و «فلسطین پیروز است»، همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.

راهپیمایان با سر دادن شعارهایی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت اسلامی، خواستار توقف فوری تجاوزات رژیم کودک‌کش اسرائیل و ارسال کمک‌های انسانی به مردم غزه شدند.

این مراسم در شهرهای قزوین، تاکستان، بوئین‌زهرا، الوند، محمدیه، آبیک، معلم‌کلایه و سایر مناطق استان به‌صورت هم‌زمان برگزار شد و با قرائت بیانیه‌ای پایانی پایان یافت.