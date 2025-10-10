  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

برپایی راهپیمایی «بشارت نصر» در استان قزوین

قزوین – راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت فلسطین در سراسر استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با سراسر کشور، راهپیمایی بزرگ «بشارت نصر» در حمایت از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین، ظهر جمعه پس از اقامه نماز جمعه در شهرها و بخش‌های مختلف استان قزوین برگزار شد.

در این آیین مردمی که با حضور گسترده نمازگزاران، خانواده شهدا، روحانیون، دانشجویان و اقشار مختلف مردم همراه بود، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و ایران و پلاکاردهایی با شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «غزه تنها نیست» و «فلسطین پیروز است»، همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.

راهپیمایان با سر دادن شعارهایی علیه جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت اسلامی، خواستار توقف فوری تجاوزات رژیم کودک‌کش اسرائیل و ارسال کمک‌های انسانی به مردم غزه شدند.

این مراسم در شهرهای قزوین، تاکستان، بوئین‌زهرا، الوند، محمدیه، آبیک، معلم‌کلایه و سایر مناطق استان به‌صورت هم‌زمان برگزار شد و با قرائت بیانیه‌ای پایانی پایان یافت.

