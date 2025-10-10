به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه این هفته محلات اظهار کرد: تقوا زمینهساز پاک شدن نامه اعمال از گناهان و رسیدن به مقام قرب الهی است و شایسته است همواره از خداوند بخواهیم ما را در زمره اهل تقوا و پرهیزگاری قرار دهد.
وی با اشاره به پنجاهمین سالگرد تأسیس صندوق قرضالحسنه مهدیه محلات اظهار کرد: این نهاد مالی به ابتکار مرحوم آیتالله مقدسی، امام جمعه فقید محلات و با همراهی جمعی از مؤمنان شهر پایهگذاری شد و طی نیم قرن گذشته به پشتوانه اعتماد عمومی خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه داده است.
امام جمعه محلات افزود: بنیان این صندوق بر توصیههای قرآنی و روایات اسلامی در زمینه قرضالحسنه استوار شد و اخلاص و نیت پاک بنیانگذاران موجب گردید فعالیتهای آن در طول سالها با برکت همراه بوده و آثار اجتماعی و اقتصادی موثری در منطقه به جا گذاشته است.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان تصریح کرد: والدین در قبال تربیت کودک و تقویت باورهای دینی او مسئولیت سنگینی دارند و مدرسه نیز به عنوان رکن آموزشی و تربیتی نقش مهمی ایفا میکند که از این رو هماهنگی میان خانه و مدرسه برای پرورش صحیح فرزندان ضروری است و همچنین مسجد به عنوان رکن سوم نباید در روند تربیتی کودکان مورد غفلت قرار گیرد.
وی با اشاره به سالگرد عملیات طوفانالاقصی گفت: توافق آتشبس در غزه از سوی حماس به صورت مشروط پذیرفته شده و این موضوع نشان میدهد که رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود ناکام مانده و شکست آشکاری را متحمل شده است.
خطیب جمعه محلات تصریح کرد: اسرائیل با وجود همه ادعاهای اولیه، به هیچ یک از اهداف برنامهریزی شده خود دست نیافت و ناچار به مذاکره و توافق با حماس شد، در حالی که در طول جنگ خساراتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را متحمل گردید.
امام جمعه محلات ادامه داد: این شکست تنها به رژیم صهیونیستی محدود نمیشود، بلکه شکست آمریکا و نظام سلطه غربی را نیز در پی داشته و امروز اسرائیل و حامیان آن بیش از هر زمان دیگری در انزوا و انزجار جهانی قرار گرفتهاند.
وی افزود: مسئولان و برنامهریزان باید با دقت و تدبیر بیشتری شرایط اقتصادی را مدیریت کنند و هوشیار باشند تا نوسانات بازار و جنگ روانی دشمن به گرانیهای بیرویه منجر نشود و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد نکند.
