خبرگزاری مهر، گروه استانها: همبستگی با کودکان فلسطینی، نمادی از تلاش برای احقاق حقوق کودکانی است که در سایه اشغال، خشونت و محرومیت، از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم ماندهاند، فعالان حقوق بشر، نهادهای بینالمللی و رسانهها در این روز، با انتشار گزارشها و برگزاری مراسم گوناگون، بر ضرورت حمایت جهانی از کودکان فلسطینی تأکید میکنند.
روز همبستگی با کودکان فلسطینی، نه فقط یک مناسبت تقویمی، بلکه تلنگری است به وجدان جهانی؛ تا فراموش نکنیم کودکانی که امروز در غزه و نابلس و جنین، با صدای انفجار به خواب میروند، فردا نیز حق دارند با صدای خنده بیدار شوند.
بیداری جهانی نویدبخش آیندهای روشن برای ملت فلسطین است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نامگذاری روز همبستگی با کودکان فلسطینی، نماد بیداری وجدان جهانی است.
حجتالاسلام محمد احمدی افزود: این روز پیام روشنی برای افکار عمومی جهان دارد و یادآور این حقیقت است که کودکان بیگناه فلسطینی، بزرگترین قربانیان جنگ نابرابر و جنایات رژیم اشغالگر قدس هستند، کودکانی که به جای تجربه آرامش و امنیت، هر روز با صحنههای خون، آوارگی و مرگ عزیزان خود روبهرو میشوند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات تصریح کرد: رژیم صهیونیستی طی دهههای گذشته، همواره سیاست «نسلکشی» را در دستور کار قرار داده است و حملات بیوقفه به مناطق مسکونی، مدارس و حتی بیمارستانها نشان میدهد که آنان در پی نابودی آینده فلسطین هستند، زیرا بهخوبی میدانند نسل کودک و نوجوان امروز، پرچمداران مقاومت فردا خواهند بود.
وی افزود: کشتار کودکان فلسطینی نه یک حادثه مقطعی، بلکه بخشی از راهبرد کلان صهیونیسم برای تضعیف اراده ملت فلسطین و ایجاد یأس در دل ملتهای منطقه است، اما تاریخ نشان داده است که این جنایات نه تنها ملتی را از پای درنیاورده، بلکه عزم و اراده آنان را برای ایستادگی دوچندان کرده است.
حجت الاسلام احمدی با تأکید بر اینکه مسئله فلسطین، مسئلهای صرفاً عربی یا منطقهای نیست، بلکه مسئلهای اسلامی و انسانی است، تصریح کرد: کشورهای اسلامی و عربی باید در قبال این فاجعه انسانی و نسلکشی آشکار مسئولانه عمل کنند که متأسفانه بسیاری از دولتهای عربی و سازمانهای بین المللی به جای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، با سکوت، بیتفاوتی و حتی عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی، عملاً به این رژیم فرصت دادهاند تا جنایات خود را با جسارت بیشتری ادامه دهد.
وی تاکید کرد: در این راستا کشور مقتدر جمهوری اسلامی ایران، کشور همواره پرچمدار حمایت از مردم فلسطین بوده و علاوه بر عرصه سیاسی و دیپلماتیک، در عرصه فرهنگی و رسانهای نیز، تلاش کرده صدای مظلومیت ملت فلسطین را به گوش جهانیان برساند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات گفت: حمایت ایران از فلسطین برخاسته از یک نگاه انسانی، دینی، اعتقادی و الهی است و برخلاف تبلیغات دشمنان، هیچگاه بر مبنای منافع زودگذر سیاسی تعریف نشده است.
وی ادامه داد: سکوت و انفعال سازمانهای بینالمللی در برابر این فجایع نیز نشاندهنده عمق نفوذ قدرتهای استکباری و حامیان صهیونیسم در این نهادها است، سازمانهایی که با کوچکترین حادثه در غرب، صدای اعتراضشان بلند میشود.
حجت الاسلام احمدی ادامه داد: در مقابل قتلعام هزاران کودک و زن و مردم بیگناه فلسطینی در غزه، سکوتی سنگین اختیار کردهاند که این دوگانگی رفتاری، مشروعیت ادعاهای حقوق بشری غرب را زیر سؤال برده و افکار عمومی جهان را نسبت به حقیقت ماجرا آگاهتر ساخته است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات اضافه کرد: بیتردید ظلم پایدار نخواهد ماند و خون پاک کودکان بیگناه فلسطینی روزی دامن ظالمان را خواهد گرفت، امروز شاهدیم که وجدانهای بیدار در سراسر دنیا، حتی در قلب اروپا و آمریکا، به خیابانها میآیند و علیه جنایات صهیونیستها شعار میدهند و در قالب کاروان صمود برای کمک به فلسطینیان به حرکت درآمدهاند.
وی بیان کرد: این بیداری جهانی نویدبخش آیندهای روشن برای ملت فلسطین است و به طور حتم وعده الهی تحقق خواهد یافت و ظلم ستمکاران پایدار نیست.
فلسطین؛ رویش جوانههای امید در دل سنگ
کارشناس مذهبی و امام جماعت روستای خلیفهکندی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط سخت کودکان و نوجوانان فلسطینی اظهار کرد: در دنیایی که هیاهوی روزمرگی، صدای مظلومیت را در خود خاموش میکند، دلهای ما برای نسل معصومی میتپد که به جای بازیهای کودکانه، با صدای انفجار و آژیر خطر بزرگ میشوند، این کودکان به جای رویاپردازی برای آینده، ناچارند برای بقا و حفظ هویت خود بجنگند.
حجتالاسلام سید محمدحسین فتحی افزود: هر سنگی که از دستان نوجوان فلسطینی پرتاب میشود، نه از سر جنگطلبی، بلکه فریادی برای احقاق حق زندگی و دستیابی به آیندهای روشن است و این دستان کوچک، حامل بزرگترین سرمایه ملت فلسطین یعنی امید به آزادی و استقامتاند، امیدی که همچون چراغی در دل تاریکیها میدرخشد و ملت فلسطین را زنده نگاه داشته است.
وی با تأکید بر لزوم توجه جهان اسلام به مسئله فلسطین تصریح کرد: سکوت نهادهای بینالمللی و بیعملی قدرتهای جهانی، به رژیم صهیونیستی فرصت داده تا بر مظلومیت این ملت بیفزاید، با این حال، مقاومت کودکان و جوانان فلسطینی خود به پیام روشنی برای همه ملتها تبدیل شده است، پیامی که نشان میدهد ایستادگی در برابر ظلم، هرچند سخت و پرهزینه، سرانجام ثمر خواهد داد.
این کارشناس مذهبی بیان کرد: ما در برابر شجاعت و پایداری ملت فلسطین سر تعظیم فرود میآوریم و با قلبی آکنده از اندوه و احترام، همدردی و همبستگی خود را اعلام میداریم و اطمینان داریم بیشک روزی فرا خواهد رسید که لبخندهای بیدغدغه بر لبان کودکان فلسطینی شکوفا شود و صلح و عدالت همچون نسیم بهاری، سرزمین زیتون را در آغوش گیرد.
نسل آینده روحیه همدلی، مقاومت و اخلاق انسانی را در خود پرورش دهد
کارشناس مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نامگذاری نهم مهرماه در تقویم به عنوان روز همدلی و همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی، اقدامی نمادین و با اهمیت است که هدف آن، نه تنها یادآوری ظلم و خشونتهای اعمال شده بر کودکان فلسطینی، بلکه جلب توجه جامعه داخلی و بینالمللی به وضعیت آنان است.
حجت الاسلام سید احمد غفاری افزود: این روز فرصتی است تا دانشآموزان، خانوادهها، معلمان و تمام اقشار جامعه ایرانی، با آگاهی و همدلی، ارتباط اخلاقی و انسانی خود را با کودکان مظلوم فلسطین نشان دهند و همزمان، اهمیت حمایت مادی، فرهنگی و تربیتی از نسل آینده این سرزمین را درک کنند.
وی افزود: کودکان مظلوم فلسطینی علیرغم مواجهه با تهدید، خشونت، شکنجه، بازداشتهای غیرانسانی و فجایع جنگی و محدودیتهای گسترده، هرگز از مبارزه و ایستادگی کوتاه نیامدهاند و این شجاعت و مقاومت آنها میتواند الگویی ارزشمند برای نسلهای جوان و نوجوان در سراسر جهان باشد.
وی افزود: رسانهها، نهادهای آموزشی و خانوادهها نقش بسیار مهمی در آگاهیبخشی و آموزش این ارزشها دارند تا نسلهای آینده، نه تنها با حقیقت مواجه شوند، بلکه روحیه همدلی، مقاومت و اخلاق انسانی را در خود پرورش دهند.
حجتالاسلام غفاری تصریح کرد: همبستگی با کودکان فلسطینی، فراتر از یک اقدام نمادین است و به یک وظیفه اخلاقی، انسانی و دینی تبدیل شده است، این همبستگی باید از طریق آموزش، اطلاعرسانی، برگزاری برنامههای فرهنگی و تربیتی و فرهنگسازی مستمر در جامعه نهادینه شود تا جهانیان نیز به مسئولیت انسانی خود در حمایت از حقوق کودکان مظلوم پایبند باشند و برای توقف ظلم و خشونت علیه آنان اقدام کنند.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: نشان دادن همدلی با کودکان فلسطینی، بیانگر تعهد جامعه ما به عدالت، انسانیت و دفاع از حقوق مظلومان در هر نقطه از جهان است.
