به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بخشی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر نقش مردم در تقویت مأموریت‌های انتظامی گفت همکاری شهروندان با نیروی انتظامی سبب افزایش قدرت پلیس در تأمین نظم و امنیت عمومی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تحولات فلسطین و آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی، از پیروزی استراتژیک مقاومت قدردانی کرد و نسبت به تداوم آمادگی محور مقاومت هشدار داد.

حجت‌الاسلام بخشی با اشاره به ماموریت‌های گسترده نیروی انتظامی، از جمله تأمین نظم عمومی، مبارزه با فساد و مواد مخدر، پیشگیری از جرم، مدیریت ترافیک و صدور گواهینامه، گفت: این وظایف به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود اما بدون همراهی و همکاری مردم به نتیجه نمی‌رسد لذا همکاری شهروندان به پلیس قدرت می‌دهد.

وی افزود: سبزپوشان سروقامت در راستای حفظ امنیت تک‌تک آحاد ملت تلاش می‌کنند و مشارکت عمومی در اجرای قانون و رعایت نظم، لازمه موفقیت مأموریت‌هاست.

امام‌جمعه اقبالیه در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اخبار مربوط به آتش‌بس در غزه بیان کرد: جنگ در غزه که دو سال پیش با چراغ سبز آمریکا آغاز شد، اکنون به مرحله‌ای رسیده که آتش‌بس و مذاکرات مطرح شده است؛ اما این‌گونه نیست که این جنگ تنها مسئله بین اسرائیل و غزه باشد، همان‌گونه که امام راحل فرمودند منبع بسیاری از فسادها آمریکاست.

او افزود: با وجود آن‌که هدف رژیم صهیونیستی نابودی حماس و تغییر جمعیت در غزه اعلام شد، هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد و اکنون که آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال آتش‌بس و مذاکره با حماس‌اند، می‌توان گفت که مقاومت پیروزی استراتژیک به دست آورده است. البته محور مقاومت باید هم‌چنان مسلح و آماده بماند، زیرا ممکن است دشمن حیله کند.

حجت‌الاسلام بخشی همچنین با اشاره به سالگرد عملیات طوفان الاقصی اظهار کرد: این عملیات معادلات منطقه را تغییر داد و روند عادی‌سازی برخی رژیم‌ها با اسرائیل را متوقف ساخت. امروز شعارهای مقابله با اسرائیل در میان جوانان غربی نیز طنین‌انداز شده که نشانه تأثیرگذاری حرکت‌های مردمی و مقاومت است.

در پایان امام‌جمعه اقبالیه بر ضرورت هوشیاری و آمادگی در برابر هرگونه تحرک دشمن و نیز لزوم هم‌افزایی میان مردم و نهادهای مسئول برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.