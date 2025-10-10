امام جمعه موقت یزد: صلح با رژیم صهیونیستی معنایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید ناصر محمدی در خطبههای نماز جمعه شهر یزد ضمن گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله اشرفی اصفهانی، از شهدای محراب در دهه ۶۰ توسط منافقین، اظهار کرد: دشمنان احساس میکردند که با این اقدامات تروریستی میتوانند چراغ هدایت جامعه را خاموش کنند ولی اینچنین نشد.
وی در ادامه با اشاره به طرح ارائه شده از سوی آمریکاییها با عنوان صلح بین مردم غزه و رژیم صهیونیستی، گفت: هرچند این طرح ۲۰ مادهای با ظاهری فریبکارانه و خیانتکارانه سعی داشت اداره غزه را به یک سازمان بین المللی واگذار و حماس را بدون اشاره به عقبنشینی صهوینیستها مجبور به خلع سلاح کند ولی حماس آن را با اعمال تغییراتی پذیرفت.
خطیب جمعه یزد با تاکید بر این که همه میدانند که مردم غزه مستقل در این تصمیمگیری بوده و کسی این اقدام را به انها دیکته نکرده است، گفت: البته باید دید که آیا این طرح به سرانجام خواهد رسید یا خیر چرا که تجربه نشان داده که آمریکاییها و صهیونیستها ولو این که توافقی را امضا کرده باشند ولی بعداً به راحتی آن را نقض میکنند.
آیتالله محمدی گفت: برخی افراد در داخل کشور اصرار دارند که فلسطینیها با صهیونیستها صلح کردهاند در حالی این که رژیم صهیونیستی از ابتدا یک غده سرطانی و اشغالگر بوده و دست آنها به خون مردم مظلوم منطقه آغشته بوده و هنور هم هست لذا صلح با این رژیم کودککش که تنها طی دو سال گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر را در غزه به خاک و خون کشیده است، بیمعنی است و تنها شاهد توقف جنگ و آتشبس بین طرفین هستیم.
وی با تاکید بر این که خداوند در قران کریم وعده نابودی ظالمان را داده است، این وعده خداوند را تخلف ناپذیر خواند و گفت: قطعاً در فرصتی دیگر این رژیم غاصب و کودک کش به نابودی خواهد رسید.
امام جمعه موقت یزد صلح با این رژیم متجاوز که شروعکننده حمله به کشورمان بوده است را بی معنا خواند و گفت: امکان صلح با آنها وجود ندارد و همانگونه که امام راحل (ره) نیز فرمودند این رژیم غاصب باید از صفحه روزگار محو شود.
آیت الله محمدی مردم و مسئولان کشورمان را به هوشیاری نسبت به سیاست دشمن فراخواند و اظهار کرد: نقشه آمریکا و کشورهای غربی که مکانیسم ماشه را برای کشورمان فعال کردند، بزرگنمایی کردن تأثیر مکانیسم ماشه و ایجاد التهاب در جامعه است تا از طریق ایجاد هرج و مرج در کشور و بروز نارضایتی، شرایط را برای حمله نظامی خود فراهم کنند.
وی ادامه داد: اقدامات آمریکاییها و اروپاییها مقدمه جنگ نظامی به ایران است و موفقیت خود در برابر ایران را تنها از این راه ممکن میدانند لذا باید خردمندانه با این نقشه دشمن مبارزه کنیم و وحدت و انسجام جامعه را حفظ کنیم.
وی همچنین تأکید کرد: مسئولان بدانند که مکانیسم ماشه تنها یک شعار است و تهدیدها و تحریمهای غرب به حد کافی اعمال شده و تنها تاثیر این اقدام عملیات روانی در جامعه است لذا باید با نظارت و کنترل بازار، مانع از ایجاد نارضایتی در جامعه شود و دشمن را برای رسیدن به هدفش آزاد بگذارند.
امام جمعه موقت یزد با بیان اینکه برخی وابستگان به مسئولان امروز بنزین روی آتش دشمن میپاشند، گفت: مبادا اظهاراتی در کشور بیان شود که موجب نارضایتی و خلل وارد کردن به انسجام و وحدت در کشور شود.
وی از مسئولان خواست کنترل بازار را به دست گیرند و اجازه ندهند عوامل در خارج از کشور قیمت ارز در کشورمان را تغییر دهند.
آیت الله محمدی در پایان با اشاره به شکست دشمن در جنگ نظامی دوازدهروزه، گفت: اگر وحدت ایجاد شده در شرایط جنگ دوازدهروزه و بعد از آن بر کشور حاکم باشد، دشمن هرگز به کشورمان دوباره حمله نخواهد کرد و لذا باید این وحدت و هوشیاری در کشورمان حفظ شود.
