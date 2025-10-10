امام جمعه موقت گیلانغرب:«طوفان الاقصی»چهره واقعی صهیونیسم را آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سجاد شکری امام جمعه موقت شهرستان گیلانغرب در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن تبریک و خیرمقدم به نمازگزاران، با تأکید بر ضرورت رعایت تقوای الهی، اظهار داشت: تقوا به معنای حفظ و نگهداری انسان از لغزشها و گناهان است و اگر در رفتار، گفتار و نیت ما حضور نداشته باشد، هیچیک از اعمالمان اگر بهظاهر عظیم باشند مورد قبول پروردگار قرار نمیگیرد.
وی افزود: خداوند در آیه دوم سوره طلاق راه سعادت فردی، اجتماعی و سیاسی را در تقوای الهی معرفی کرده است. تقوا اکسیر ارزشمندی است که اگر با نیت و عمل انسان درآمیزد، او را به مقام قرب الهی میرساند. خداوند بیشتر به کیفیت عمل بندگان توجه دارد تا به کمیت آن؛ عمل بدون تقوا همچون جسمی بیروح است.
شکری در تبیین مفهوم تقوا گفت: واژه «وقایه» به معنای حفظ و نگهداری است و در لغت، تقوا از آن گرفته شده است. در تفسیر دو معنا برای تقوا آمده است؛ نخست «خداترسی» که نه از ذات خدا، بلکه از اعمال زشت و پیامد گناه خویش باید ترسید؛ و دوم «پرهیزکاری» که به معنای مراقبت دائمی انسان از خویش در برابر محرمات الهی است. پرهیزکار کسی است که هر روز و هر ساعت از گناه دوری میکند و این پرهیز در او به صورت یک ملکه و عادت پایدار درمیآید.
وی با بیان مثالی زیبا از دعای جوشن کبیر، تقوا را به نسخه طبیب تشبیه کرد و گفت: در این دعا آمده است «یا طبیب من لا طبیب له»؛ خداوند همانند طبیبی است که به سلامت و بهبود بندگانش میاندیشد. همانگونه که پزشک برای درمان بیمار گاهی او را از خوردن برخی غذاها منع میکند، خداوند نیز برای حفظ سلامت دنیا و آخرت انسان، او را از برخی رفتارها و گناهان بازمیدارد.
خطیب جمعه موقت گیلانغرب با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) افزود: خداوند همانند طبیبی داناست که صلاح بیمار را بهتر از خود او میداند. گاهی مؤمن در مسیر بندگی با مشکلاتی روبهرو میشود، اما این نشانه بیتوجهی خدا نیست بلکه آزمونی برای رشد و صبر اوست. در مقابل، کسانی که از هدایت الهی دور میشوند و خداوند از آنان ناامید میشود، به «سنت استدراج» دچار میگردند؛ یعنی خدا آنان را رها میکند تا در مسیر سقوط خود پیش روند.
وی با ذکر حدیثی از امام باقر(ع) تأکید کرد: گاه خداوند روزی بندگان مؤمن را میآزماید تا میزان رضایت و تسلیم آنان را بسنجد، در حالیکه برای ظالمان و ستمگران، اجابت دعا و گشایش مادی ممکن است نشانهی رهاشدگی از سوی خداوند باشد. شکری خاطرنشان کرد: مومنان واقعی باید بدانند که سختیهای دنیا، نشانه عنایت خداوند است، چراکه او هنوز از آنان ناامید نشده است.
وی در ادامه با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: اگر هفت آسمان و زمین دست به دست هم دهند تا روزی بندهای با تقوا را قطع کنند، نمیتوانند؛ زیرا خداوند خود برای او راهی میگشاید. تقوا رمز گشایش و برکت است.
شکری در بخش دوم خطبهها، با اشاره به مناسبتهای هفته، اظهار داشت: بیستم مهرماه مصادف با سالروز شهادت پنجمین شهید محراب، آیتالله اشرفی اصفهانی است؛ عالمی ربانی که در سال ۶۱ به دست منافقین به شهادت رسید. دشمنان اسلام همواره وقتی از منطق و استدلال عاجز میشوند، به حذف فیزیکی روی میآورند، اما غافلاند که راه شهیدان زنده و پرفروغ است.
وی در ادامه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و روز پیوند اولیا و مربیان، از زحمات فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: تعلیم بدون تربیت ناقص است و اگر دانشآموز از نظر اخلاقی پرورش نیابد، علم او ممکن است در مسیر نادرست به کار گرفته شود. آموزش و پرورش باید توأمان مورد توجه خانوادهها و مدارس قرار گیرد تا نسلی مؤمن، آگاه و مسئولیتپذیر تربیت شود.
امام جمعه موقت گیلانغرب سپس به سالگرد طوفان الاقصی (هفتم اکتبر) اشاره کرد و گفت: این عملیات نقطه عطفی در تاریخ فلسطین بود که چهره واقعی رژیم صهیونیستی را برای جهانیان آشکار کرد. پیش از آن، بسیاری از جنایات صهیونیستها در خفا انجام میشد و کمتر بازتاب مییافت، اما امروز مظلومیت فلسطین به مسئلهای جهانی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: طوفان الاقصی واکنشی به دههها اشغال، محاصره و جنایت بود. اکنون نهتنها جهان اسلام بلکه حتی در آمریکا و میان یهودیان مخالف صهیونیسم نیز موج حمایت از فلسطین شکل گرفته است. رژیم صهیونیستی در سه هدف اصلی خود شامل آزادی اسرا، نابودی کامل حماس و کوچاندن مردم غزه شکست خورد و این یعنی پیروزی بزرگ جبهه مقاومت.
شکری در ادامه از مردم خواست پس از نماز جمعه در راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم فلسطین شرکت کنند و فریاد «مرگ بر صهیونیسم» را طنینانداز کنند تا بار دیگر همبستگی ملت ایران با مظلومان جهان به نمایش درآید.
وی در ادامه با توصیه به دولت برای توجه بیشتر به مسائل اقتصادی و فرهنگی کشور گفت: مقام معظم رهبری از ابتدا نسبت به اعتماد به غرب و مذاکره بیحاصل هشدار داده بودند، اما برخی خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شد. امروز زمان آن رسیده که دولت با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، بازار را سامان دهد و نظارت مؤثر بر قیمتها را در اولویت قرار دهد.
شکری افزود: فشار اقتصادی بر مردم، ضعف نظارت بر بازار و فاصله طبقاتی از مهمترین دغدغههای جامعه است و دولت باید برای بهبود معیشت اقشار ضعیف گامهای جدیتری بردارد.
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: تا زمانی که ملت ایران زیر سایه قرآن، اهل بیت(ع) و ولایت فقیه حرکت کند، پیروزی و نصرت الهی حتمی است. باید مراقب باشیم که ارزشهای دینی و تقوای الهی از جامعه رخت برنبندد.
امام جمعه موقت گیلانغرب در پایان با دعوت مردم به قرائت سوره مبارکه فتح و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه اظهار داشت: قرآن بزرگترین معجزه الهی است و تلاوت آن، مایه آرامش، پیروزی و دفع شر دشمنان است. وی دعا کرد: «پروردگارا ما را در مسیر تقوا ثابت قدم بدار، سایه مقام معظم رهبری را مستدام و شر دشمنان اسلام را به خودشان بازگردان.»
